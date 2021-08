Alejandra Gutiérrez busca debutar en las Xolas de Tijuana

Con la humildad que la caracteriza, la arquera morelense Alejandra Gutiérrez Carrillo espera paciente la oportunidad de debutar en su actual club, Xolas de Tijuana, su segundo equipo dentro de la Liga MX Femenil de la Federación Mexicana de Futbol.

Asegura que tras su paso por el equipo más ganador de la Liga, su llegada al conjunto fronterizo ha sido positiva pues en las escasas semanas ha aprendido cosas nuevas de sus actuales entrenadores, de quienes destaca su manera diferente de trabajar, lo que le ayudará a seguir creciendo bajo los tres palos.

La nacida en Cuautla pero avecindada desde muy pequeña en Yautepec, logró saborear las mieles del triunfo en Tigres, su anterior equipo, en cinco torneos de vestir la casaca amarilla y azul.

Con la escuadra felina logró tres campeonatos de Liga, y aunque producto de una lesión en una rodilla perdió la titularidad desde el torneo Clausura 2019 después de una desafortunada jugada en Torreón frente a Santos, la portera ha seguido trabajando muy fuerte para regresar de nueva cuenta por la puerta grande.

En busca de mejores horizontes en su carrera deportiva, la ex seleccionada nacional juvenil concretó su pase al conjunto fronterizo el pasado 24 de junio, tras anunciar semanas antes su salida de Tigres.

La competencia en la portería es con la arquera tijuanense Itzel González Rodríguez, quien no ha soltado el puesto en lo que va de las cuatro jornadas de la actual competencia.

Itzel se apoderó del marco perruno en los dos torneos más recientes. Jugó las 17 fechas del torneo Clausura 2021, y sólo no jugó un partido en el Apertura 2020, por lo que es de la confianza de la actual entrenadora del equipo, Fabiola Vargas, quien llegó este torneo para dirigir a Xolos Femenil en sustitución del colombiano Franky Oviedo.

A su llegada a Tijuana, Alejandra Gutiérrez asegura que el recibimiento fue muy bueno en su nuevo club y se encuentra en espera de recibir su primera oportunidad.

Salió a la banca en los cuatro partidos donde el equipo ha conseguido tres empates y un triunfo, sin derrota hasta el momento.

“Es un nuevo reto, voy poco a poco adaptándome al manejo de equipo que es muy diferente al de Tigres, pero estoy trabajando para tener mi oportunidad en cualquier momento y aprovecharla”.

Consideró que “el trabajo en la portería es muy diferente, igual la forma de jugar, y eso es en lo que hemos trabajado para agarrar la forma de juego. Estoy contenta en cuanto al recibimiento, todas las compañeras han sido muy receptivas conmigo, y eso me ha ayudado a estar más tranquila”.

Indicó que su enfoque ha sido total en los entrenamientos y por ese motivo, a casi dos meses de su llegada a Tijuana, no ha podido conocer mucho de la ciudad.

“Es muy transitada, pero por esto de la pandemia me cuido y conozco muy poco; estoy muy enfocada a los entrenamientos y contenta por este recibimiento que no me lo esperaba”, puntualizó.