Cumple la Torres Burgos 90 años

La colonia Pablo Torres Burgos festejó su 90 aniversario con un programa cultural y diversas actividades musicales, autoridades de la colonia modificaron el festejo, con actividades en un ambiente familiar y sin permitir la venta de alcohol, para garantizar seguridad a todos los asistentes.

A las afueras de la ayudantía municipal se realizó la presentación de bailes folklóricos por el ballet “Quetzal centeotl”, grupos de porristas, la banda de música del Ayuntamiento de Cuautla “ Benito Juárez”, luz y sonido Adame y la banda “ Los Chicos de la banda”.

El 11 de marzo la colonia cumplió 90 años de su creación, con el paso de los años se convirtió en una de las más importantes del municipio de Cuautla, no sólo por el tamaño territorial de la misma y la cercanía que tiene con el centro, sino por ser una zona muy activa económicamente.

La colonia cuenta con un mercado municipal, escuelas particulares y públicas, un importante número de negocios de todos los giros, canchas deportivas, canales de agua, plantas tratadoras de agua y mucho más.

Héctor Javier Mateos Ríos, ayudantes municipal, señaló que esta fecha es muy importante no sólo por el festejo, sino por el objetivo de fomentar que las familias se involucren activamente en el cuidado del espacio.

“Quizá no podemos cuidar o comprometernos a mejorar algo que consideramos que no es nosotros, pero si la gente siente que las calles son suyas, que los árboles les pertenecen, que las bardas o paredes son suyas, seguramente ayudarán conscientemente a mantener limpias las calles, a cuidar las plantas, a no tirar basura y más acciones que a la larga mejoran significativamente la imagen de la colonia”, concluyó.









