Presenta Ricardo Monreal su libro “Otro campo es posible” en la FIL 2021

Con la finalidad de mostrar la importancia del campo frente a la solución de problemas, el senador Ricardo Monreal presentó este sábado uno de sus más recientes libros sobre política agropecuaria, “Otro campo es posible”, en la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Acompañado de la magistrada Maribel Méndez, el senador recordó parte de sus inicios en el sector, y cómo con su libro, busca generar la inquietud en la ciudadanía ante los diversos problemas a los que ya se enfrenta el mundo con el cambio climático y la escasez de diversos recursos.

➡ FIL Guadalajara deja atrás la pandemia para reunir a lectores y autores

"Se antoja todavía que aunque no seas del campo o no tengas tierra, no tengas familia en el campo, es urgente que los jóvenes se adentren a la defensa del medio ambiente, por la degradación que estamos viviendo, la deforestación criminal que está viviendo México, la conclusión de humedales. Todo esto tenemos que evitarlo", dijo Monreal.

Entre otros de los temas que abordó, mencionó, es la forma en la que deben darle certeza jurídica a la gente del campo, y no permitir que su estado de derecho se vulnere, ya que eso impide que haya producción.

Al respecto, la magistrada del tribunal superior agrario, Maribel Méndez, detalló que el libro ahonda, a lo largo de seis capítulos, en la seguridad social que se debe otorgar a este sector; en la responsabilidad de la sociedad, en especial los jóvenes, de mitigar los efectos del cambio climático a partir del cuidado y aprovechamiento de los recursos; apostarle por mayor tecnología e inteligencia artificial poniendo al centro los productores de pequeña escala; y en los derechos de propiedad en México.

"El libro nos invita a conocer ese mundo rural, el campo, acerca de la lucha por la tierra, siempre vinculada a los movimientos políticos más trascendentes de la historia de México y que debemos de conocer todos. Esperamos que todos sean parte del desarrollo del medio rural", compartió el senador

Por último, Ricardo Monreal aludió al conflicto que actualmente mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad de Guadalajara (UdeG) por el tema presupuestal. Dijo esperar que todo se resuelva mediante el diálogo y no la confrontación, porque nunca conviene pelearse con las universidades y porque esto nunca abona en nada.

"Nunca conviene pelearse con las universidades, porque eso nunca lo ganas. La comunidad universitaria es mucho más fuerte porque les asiste la razón, les asiste el deseo de que las cosas se hagan bien. Yo tengo una buena opinión de la universidad, tengo una buena opinión del rector y también tengo una buena opinión del gobernador, así es que ojalá puedan encontrar soluciones", concluyó Monreal.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo