Perla Mont impulsa vida fitness

Las redes sociales se han convertido en un medio de gran influencia para la sociedad, a través de la labor de distintas personalidades e influencers en distintas temáticas, compartiendo con sus seguidores una parte de su vida.

Sin embargo, no todo es real, pues algunas personas sólo muestran las cosas buenas o una mínima parte de la verdad; incluso se crean esa realidad que nunca ha existido. Pero también hay quienes, se muestran al natural con el objetivo de motivar a sus seguidores para cumplir sus metas y propósitos.

Este es el caso de la regiomontana Perla Mont, presentadora de televisión en Estados Unidos, que se ha caracterizado por compartir y difundir temas sobre la salud y el cuidado personal, a través del ejercicio, con sus más de cien mil seguidores en instagram.

De una manera muy extraña, hace seis años me detectaron unos tumores fuera de la matriz, yo estaba muy chiquita y mi bebé tenía 4 años; pensé que me iba a morir; después de la cirugía estuve dos semanas en el hospital y pensaba que si algo me pasaba a mí, mi hijo se iba a quedar solo. Entonces al superar ese problema, comencé a cuidarme un poco más y a enfocarme en mi salud, a no dejar las cosas para después. Si la primera vez que me empecé a sentir mal hubiera hecho algo distinto y me hubiera preocupado por mí, los tumores no hubieran avanzado tanto, entonces fue cuando decidí dejar de aplazar mi salud y cuidarme.

Es así como con la ayuda de las redes sociales, Perla compartió cómo el ejercicio y la vida fitness le ha ayudado incluso a cambiar su perspectiva de vida. Y sus seguidores comenzaron a interesarse en el tema gracias a sus consejos y experiencia propia.

El uso de las redes sociales, quizás no ha sido tan positivo en todos los aspectos, pero yo me he enfocado en dejar cosas buenas y tratar de ayudar a otras personas. Justamente el mal uso de estos medios hace que la gente compare su vida con la de otras personas, pero yo trato de ayudarlas y empujarlas a fijarnos en otras cosas, una de ellas es concentrarse en uno mismo, y sin duda, el ejercicio es fundamental en nuestra vida, si estás pasando por momentos difíciles de salud y emocionales, el ejercicio ayuda a sanar muchas de esas cosas.

La presentadora abrió un gimnasio y su propia línea de suplementos.

Además de su labor profesional en la televisión, Perla le ha dado mucha importancia al tema del fitness con la apertura de un gimnasio y su propia línea de suplementos, con el objetivo de continuar ayudado a más personas.

Cuando estaba chiquita, mi sueño era tener un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas o alcohol, y por una u otra razón, las cosa no se dieron. Estudié dos semestres de psicología y me di cuenta que no era lo mío. Empecé a trabajar en la televisión, y sigo en eso pero ahora estoy muy enfocada en el fitness, abrí mi gimnasio hace algunos meses y con eso y lo de los suplementos, ha sido como consolidar mi sueño, es como tener un centro de ayuda que muchos personas con problemas emocionales pueden superar a través del ejercicio.

Perla tiene siete años trabajando en Estados Unidos como presentadora del clima, sin embargo, sus ganas de seguir creciendo y aportar algo a la sociedad, siempre está muy presente, entre sus metas está regresar a México y continuar con enfocada el fitness.

