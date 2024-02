Retrato Hereje / INAI: ¿Qué quieren Claudia y Xóchitl?

El INAI, la agencia garante de la transparencia pública -quizá el avance democrático más importante de los últimos 20 años-, ha estado bajo fuego durante toda la administración López Obrador, que ha propuesto su desaparición en el paquete de iniciativas de reformas constitucionales de última hora. Pero en semanas recientes atrajo consultas de las dos principales candidaturas presidenciales, lo cual abre el enigma de cuál será la definición en este campo de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez.

El sabotaje contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, que preside actualmente Adrián Alcalá, encara frentes múltiples: ataques cotidianos en las mañaneras de Palacio; el dilatado bloqueo -con la complicidad del Senado- para nombrar a integrantes faltantes de su pleno. También, una cíclica pugna interna, sea por intereses burocráticos, sea por la imposición de emisarios de poderes externos, como ocurre hoy con la comisionada Julieta del Río Venegas, sometida al gobernador zacatecano morenista David Monreal.

Representantes de los equipos de la doctora Sheinbaum y de la ingeniera Gálvez acudieron, en fechas diferentes de enero, a la sede del INAI para cruzar impresiones con sus cuatro integrantes -desde hace más de un año se hallan acéfalas tres posiciones más. Las señales que dejó cada reunión discreparon hondamente.

Por parte de la aspirante presidencial del oficialismo (Morena y partidos satélite), acudió una misión encabezada por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, coordinador de los temas anticorrupción y él mismo con una trayectoria identificada con la transparencia. Los visitantes usaron la mejor forma de la comunicación: preguntar. Dejaron un buen sabor de boca.

El coordinador de la campaña del frente opositor (PAN-PRI-PRD), Santiago Creel, solicitó también un encuentro, pero sólo acudió María Elena Pérez Jaén, personaje tormentoso y controvertido. De acuerdo con testimonios recogidos, la diputada federal emergente (suplió a la actual gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez), hizo gala de su mejor destreza: un incontenible protagonismo.

La ausencia de Creel -secretario de Gobernación bajo el gobierno Fox, cuando fue aprobada la creación del entonces IFAI- proyectó falta de sensibilidad del equipo Gálvez en una coyuntura importante del debate sobre la transparencia pública en México.

Las contiendas políticas rumbo a la cita con las urnas de junio próximo no podrán eludir posicionamientos de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y del hasta ahora fantasmagórico Jorge Álvarez Máynez -aspirante de Movimiento Ciudadano-, no únicamente con respecto al INAI, sino ante la condición refractaria del gobierno López Obrador en materia de transparencia y rendición de cuentas, como se demuestra en la asignación de contratos por asignación directa lo mismo a las compañías favoritas de la economía mexicana -como las del ingeniero Carlos Slim- que a empresas de temporal surgidas al amparo de la nueva administración.

La deliberación de esta agenda debe abordar, también con carácter ineludible, si el diseño jurídico del INAI es el adecuado para los retos que debe encarar, lo que incluye la designación de sus comisionados con criterios que garanticen experiencia e independencia.

Apuntes: ¿Qué habrá ocurrido durante la administración de Javier May en Fonatur que este organismo, al que se encomendó construir el Tren Maya, entró en un silencioso proceso de extinción administrativa? Nadie en las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones aceptó recibir los estados contables de May, por lo que esa tarea amarga le fue encomendada, desde las sombras, al senador José Antonio Álvarez Lima. May Rodríguez, aliado del ahora presidente López Obrador desde finales de los 80, apenas terminó la secundaria. ¿Será que sus destrezas juveniles como hojalatero lo dotaron de talentos en una de las obras más emblemáticas del sexenio? Algún mérito habrá acumulado, que ahora es el candidato oficial de Morena para la gubernatura de Tabasco -el nuevo territorio cedido al crimen organizado.