Política, administración y oposiciones

Shepsle aclara que los conductistas expresaron un profundo desinterés en las instituciones. Y explica que las instituciones eran, en el pensamiento de muchos conductistas, cáscaras vacías a ser llenadas con roles individuales, status y valores.

Posteriormente, hay un salto para enfocar el problema, a través del neo-institucionalismo. Es a partir de ahí que todas las preocupaciones respecto a las características institucionales han sido elaboradas. Considera que basados en las teorías de elección racional que las antecedieron y en contraste con las tradiciones institucionales anteriores, estos esfuerzos son teorías en equilibrio, que buscan explicar las características de los resultados sociales no sólo sobre la base de las preferencias de los agentes y el comportamiento maximizador, sino también sobre la base de las características institucionales.

En su obra, Shepsle nos ofrece nuevos elementos en un esquema progresivo, evolutivo, y se trata del concepto de equilibrio inducido por la estructura, que se basa en la idea de que un proceso institucional, descrito por sus reglas, puede ser graficado como un juego en forma extensiva.

Y agrega que la secuencia, cuyos detalles se encuentran en las reglas institucionales de procedimiento que fueron suprimidos en la mayoría de las teorías anteriores, importa porque determina qué movimientos siguen a cuáles otros y quién logra moverse y cuándo; por tanto, la secuencia se vuelve estratégica.

Nos dice que la identidad de los individuos importa porque las reglas confieren el privilegio de ciertos movimientos sobre ciertos subgrupos específicos.

Hay que aclarar que esta caracterización de Shepsle está basada en una institución, como el sistema político mexicano contemporáneo. En nuestro país, las capacidades Institucionales del Estado son sustituidas por las capacidades personales del presidente, dirá en el estilo personal de gobernar, Daniel Cosío Villegas y, requerimos una forma de gobierno en que el conocimiento experto devuelva la certidumbre no sólo pata la eficaz operación de la administración pública federal, sino para la viabilidad económica, social y política del país en un entorno recesivo global y en medio de las dificultades del presidente, López Obrador que no termina de cuajar su proyecto de revocación de mandato, reforma eléctrica y reforma electoral, no obstante su personalismo que empuja a su mayoría en cámara de diputados para lograr la aprobación de sus más caros anhelos en la categoría de vuelta a la restauración hegemónica.

Problema similar tiene el presidente con el control de su partido en la sucesión presidencial 2024 que, cuestiona a MORENA como el segundo partido con más negativos en el país, en medio de los vientos de la agenda de cambio que, requerirá México en la próxima administración, sin desestimar la relevancia de la elección del Estado de México en 2023 para con el futuro de la coalición opositora.

