Los efectos de la prohibición de TikTok en Nepal

Por Bertha Alvarado Banuet

El silencio en la cima del campamento base del Everest es ensordecedor. El viento azota con fuerza, mientras la nieve cruje bajo mis botas. A mis pies, las nubes se extienden hasta donde alcanza la vista. La vista es impresionante, pero la interacción humana es palpable.

En esta expedición, he elegido desconectarme del mundo digital. No hay señal de celular, ni redes sociales. Solo estoy yo, la montaña, mis compañeros de escalada y un par de historias dignas de compartir y escuchar.

En el sexto día, durante el descenso me preguntaba por qué los adolescentes locales no se encontraban grabando algunos videos al estilo TikTok que son tan común ahora en día, pero los sherpas me recordaron que esta aplicación no puede usarse en todo el país desde hace cuatros meses y que solo había sido un reforzamiento de la prohibición parcial en lugares históricos desde octubre de 2022.

TikTok: ¿Negocio o amenaza?

Como es bien conocido, TikTok era muy popular entre los jóvenes nepalís principalmente, que les permitía crear y compartir videos cortos y hasta establecer oportunidades de empleo para emprendedores, artistas y creadores de contenido.

Sin embargo, la aplicación también fue criticada por su contenido inapropiado, su potencial para la adicción y la recopilación de datos de usuarios. El gobierno nepalés reportó más de 1,600 casos de delitos cibernéticos relacionados con la plataforma, siendo una evidente amenaza para la seguridad nacional, la armonía social del país y la privacidad de datos, pues los usuarios también estarían expuestos a tener un menor desempeño académico y hasta a afrontar problemas de salud mental.

Esta decisión ha generado controversia, con algunos críticos argumentando que busca reprimir la libertad de expresión, pero como dicen un mal para unos puede traer el bien para otros, porque se registró un aumento en las ventas de redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés), para que usuarios puedan eludir la prohibición y seguir utilizando la plataforma, aunque es mal visto socialmente su uso.

Perspectivas internacionales

El incidente desató debates sobre el delicado equilibrio entre la preservación cultural y la innovación digital, lo que resonó en conversaciones globales sobre la responsabilidad de los gobiernos en la configuración del panorama digital. Algunos países elogiaron el compromiso del gobierno de preservar la integridad cultural y tomar medidas decisivas para proteger los valores sociales.

Instagram Reels y YouTube Shorts han sido testigos de un aumento en la actividad a medida que los usuarios buscan nuevas salidas para su creatividad. Este cambio plantea dudas sobre la resiliencia de las plataformas emergentes y su capacidad para llenar el vacío dejado.

El impacto del bloqueo

El bloqueo de TikTok ha tenido un impacto en la economía nepalí. Los creadores de contenido han perdido su fuente de ingresos, las empresas han visto cómo se reduce su alcance en línea y el turismo podría experimentar una caída por la falta de difusión audiovisual.

Por el otro lado, los usuarios se han vuelto más conscientes del contenido que consumen y crean, considerando las posibles consecuencias de sus actividades en línea. El incidente también ha catalizado iniciativas de alfabetización digital, tanto del gobierno como de organizaciones de base.

Futuras medidas

Ya me encuentro camino a Katmandú, la capital de Nepal, y puedo observar a lo lejos el pico del techo del mundo donde TikTok no pudo llegar. Las cordilleras de los Himalayas son colosales y así deben de ser las medidas que el gobierno nepalí tome porque no solo implicarán cumplir con las regulaciones, sino también promover activamente un comportamiento ético y reflexivo en línea que refleje los valores y las aspiraciones de los nepalís en general.

De cara al futuro, es imperativo que las partes interesadas, incluidos el gobierno, los creadores de contenido y el público, participen en debates colaborativos para trazar un camino a seguir para configurar una sociedad digital responsable, donde la interacción social supera las pantallas.

BERTHA ALVARADO BANUET es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Maestra en Economía Internacional por la Universidad de Beijing. Actualmente trabaja para una empresa de seguridad de Internet de China. Asociada del PJ COMEXI. Sígala en @berthabanuet _