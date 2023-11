La identidad binacional México-Estados Unidos en Houston, Texas: Un encuentro cultural

Belén Elizabeth Licona Romero y Jonathan Ozuna

Houston es conocida por su gran diversidad cultural de diferentes regiones del mundo, haciendo de ello una característica única y atractiva de esta ciudad. Particularmente, hay un intercambio cultural constante que ocurre entre México y Estados Unidos, dos naciones vecinas.

La identidad binacional de las personas que llaman a Houston su hogar tiene alta importancia en la vida cotidiana de la ciudad. El hablar inglés y español es una habilidad altamente valorada, ya que gran parte de la población es de ascendencia hispana.

En el sector de la salud, por ejemplo, el hablar español permite servir y brindar atención médica de calidad a pacientes de habla hispana. De igual manera, en el servicio al cliente y en el área de ventas en establecimientos como supermercados, la capacidad de comunicarse en español es de gran utilidad por el alto número que representa la comunidad hispana en la ciudad.

Uno de los aspectos más representativos de la identidad binacional en Houston es la gastronomía. La ciudad ofrece una amplia variedad de restaurantes, desde pequeños puestos de comida hasta establecimientos de alta gama que sirven auténtica comida mexicana. Esta diversidad de platillos y sabores se ha convertido en una parte integral de la vida en Houston, como por ejemplo el "Taco Tuesday" que celebra la tradición de los tacos mexicanos.

México es un país con tradiciones culinarias, música, danzas y festivales, y estas tradiciones se han mantenido vivas en la ciudad. Desde mariachis en restaurantes locales hasta festivales que celebran el Día de los Muertos, la cultura mexicana es una parte fundamental de la vida en Houston.

Las personas con identidad binacional se convierten en actores principales de la diplomacia pública. Actúan como puentes culturales, fomentando la comprensión y la cooperación entre México y Estados Unidos. Sus lazos familiares y personales a ambos lados de la frontera contribuyen a mantener una relación cercana entre los dos países.

Por otro lado, la música desempeña un papel importante en la preservación de la identidad binacional y la conexión con la cultura mexicana. Muchos residentes de esta ciudad utilizan la música como una herramienta para aprender español. Escuchar música, cantar y tocar instrumentos tradicionales son formas efectivas de conectar y fortalecer la identidad cultural.

En Houston, las festividades mexicanas, como el 5 de mayo y la Independencia de México, se celebran con entusiasmo. Desfiles, festivales, y eventos culturales se llevan a cabo en toda la ciudad, y la comunidad binacional se une para conmemorar estas importantes fechas.

Incluso las cadenas de supermercados celebran festividades mexicanas. En las semanas previas al 5 de mayo, Día de Muertos, y la Independencia, los estantes se llenan de colores y sabores a través de productos mexicanos. Esta promoción no solo satisface la demanda de la comunidad hispana, sino que también comparte a otros residentes sobre la cultura y las tradiciones de México.

La identidad binacional México-Estados Unidos en Houston es parte de la vida en esta ciudad tan diversa y en constante crecimiento. La presencia de la cultura mexicana es una parte esencial de la identidad de Houston y un ejemplo de la riqueza de la colaboración y el entendimiento entre dos naciones vecinas.

BELÉN ELIZABETH LICONA ROMERO es Doctorante en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac y Maestra en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional por University of Aberdeen en Reino Unido. Es académica en las universidades Anáhuac e Iberoamericana. Es Asociada del PJ COMEXI. Sígala en @BelenLicona

JONATHAN OZUNA Cuenta con el grado de Bachelor of Science in Psychology por la University of Houston. Actualmente se desempeña en el sector salud en Houston, Texas.