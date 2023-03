8 de marzo

En 1975 finalmente las Naciones Unidas conmemora por primera vez el Dia Internacional de la mujer

¿Pero que se conmemora el día de la mujer?

Se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos

Es importante estar consciente de lo trascendental de ese día porque recordamos todo lo que se ha logrado a través de los años y del gran esfuerzo de muchas mujeres y hombres

Hay un gran número de nombres de mujeres que en diferentes etapas de la historia alcanzaron fama y reconocimiento público y posteriormente fueron silenciadas, mujeres que no aparecen en los libros de arte ni suenan en el imaginario colectivo, por culpa de la doble moral y que vetó especialmente la independencia creadora de la mujer, marcando un canon casi exclusivamente masculino en las primeras publicaciones dedicadas al arte, también en los grandes museos europeos de aquella época no permitían que ninguna mujer pudiera exponer, ni siquiera tenían derecho a asistir a la academia de Las Bellas Artes.

También era muy común en los hombres dar opiniones similares a las de Renoir “La mujer artista es sencillamente ridícula”

Por eso pintoras como Sofonisba Anguissola pintora renacentista que tuvo éxito y reconocimiento en su época, y que pinto para importantes personajes, fue pintora de la corte del rey Felipe II, y sin embargo por ser mujer no podía firmar sus cuadros por lo cual muchos fueron atribuidos a hombres.

Margot Keane era la pintora de los cuadros de personajes de los ojos muy grandes y ella tuvo que estar oculta a la sombra de su marido Walter Keane que la convenció que era mejor que él se presentara como el artista porque iba a tener más reconocimiento. Y así estuvo Margaret trabajando jornadas de 16 horas diarias.

Ella se daba cuenta de lo bien que se vendía su obra y decidió divorciarse, después de su separación lo denuncio y en el juicio se ordenó que ambos hicieran una demostración en directo de un cuadro con personajes de ojos agrandados, el marido Walter no acepto hacer la pintura y Margaret la hizo en 53 minutos.

También han sido muchos los casos en que las mujeres tuvieron que firmar con seudónimos masculinos para que su trabajo no fuera censurado o recibir un trato injusto por parte de la sociedad.

Mujeres que alzaron la voz a través de hermosas historias que contenían una potente crítica social.

Louisa M. Alcott, ahora su nombre es muy conocido ya que su obra Mujercitas es un clásico imprescindible en la literatura.

Louisa tenía miedo de no ser tomada en serio si publicaba su libro con su nombre de mujer y lo escribió con el nombre de A.M. Bernard.

Sidone G. Colette es una de las más importantes escritoras de la literatura francesa del siglo XX conocida en los círculos literarios con el nombre de Gauthier.

Ella ni siquiera llego a usar un seudónimo porque su primer esposo la suplanto y sus textos aparecían con el nombre del esposo Henry Gauthier “Willy”

Con el tiempo le vino el justo reconocimiento y llego a recibir “La Legión de Honor” francesa

Les platico que el 7 de marzo tuve el agrado de ser invitada para recibir un reconocimiento dentro del marco del día de la mujer por la Cámara Nacional de Comercio (Caanaco) de Tlanepantla, al escuchar algunas de las otras mujeres premiadas me surgió la pregunta si yo realmente era merecedora de ese reconocimiento, pero al escuchar mi semblanza me di cuenta que desde luego que lo merecía de igual manera, que yo desde mi espacio, como todas las mujeres, ponemos nuestra participación y nuestro granito de arena para hacer una mejor sociedad y estoy convencidas que todas las mujeres debemos tener un reconocimiento porque todas luchamos día a día no importa a que nos dediquemos todas dejamos nuestro sello personal.

Por eso y por más es importante el Dia Internacional de la Mujer.

