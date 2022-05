Yolanda Martínez huyó por violencia familiar, revela Samuel García

Yolanda Martínez, la joven de 26 años que desapareció el 31 de marzo, huyó de su casa por sufrir violencia de parte de un tío, reveló el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien le pidió a través de los medios informativos que regrese.

Atribuyó a la violencia familiar la decisión de la joven, según el expediente de la desaparición de Yolanda.

"Muy probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio.Eso indica la carpeta, que yo como Gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío, hermano de la mamá, muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación", adelantó.

"No quiero dar detalles de más, ustedes imagínense lo que pasaba ahí, el papá sabe que estamos echando todo el sistema a buscar a Yolanda y ojalá que pronto la encontremos", añadió.

Hace días Gerardo Martínez padre de Yolanda reveló sin abundar que la joven había sido violentada por un familiar, y solamente declaró sin abundar más que se trataba de un tío.

El gobernador hizo un llamado a Yolanda: "El mensaje es para pedirles, y decirle a Yolanda si nos está viendo, que se sienta cien por ciento protegida y que puede acudir directamente a Palacio o a la Comisión de Búsqueda, por si ella tenía un temor de que fuera a haber alguna represalia del tío".

Gerardo Martínez dijo, por otro lado, que está listo para lo que sea desde hace mucho tiempo.

Solo no quiero que me la dejen tirada por ahí con respeto de los animales, que ellos también sienten, que no me la dejen tirada en un pozo, que me avisen dónde la dejan para ir por ella".

"Sí buscaré al Presidente no para tirarle tierra al señor gobernador que está poniendo todo de su parte, sino para pedirle apoyos para estos trabajos, ya les dije a ministeriales que si les hace falta apoyo técnico, hombres, dinero, me dijeran para decirle al señor gobernador. Yo tengo cabeza y puedo ayudarlos. No voy hacer nada fuera de la ley, pero sí debe de haber avances en investigaciones", indicó.