Volkswagen mete el freno al reinicio de trabajos en Puebla

PUEBLA. Los miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) respetarán el decreto del gobierno del estado que indica que no hay condiciones para reanudar las actividades de este sector, y esperarán “luz verde” para el retorno de los trabajadores.

La empresa armadora ya se preparaba para reanudar actividades el 1 de junio, pero deben ser prudentes y apoyar para que no se propague el coronavirus, así lo confirmó el secretario de Interior y Actas del SITIAVW, Óscar Mani Cabrera.

“Con las platicas que hemos tenido con los representantes de la empresa les hemos expuesto que seremos obedientes al decreto que emitió el pasado viernes el gobierno del estado, como lo hemos sido con el decreto del Gobierno Federal”, confirmó.

Mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el gobierno de Puebla expuso que no hay condiciones para el regreso de la industria y aunque no hace una prohibición expresa, pide a los empresarios comprender la situación por la que atraviesa la entidad, manteniendo “la paciencia y la prudencia”, trabajando en conjunto para rescatar la economía, pero no a costa de la vida de personas.

En entrevista con El Sol de Puebla, el líder sindical compartió que cuando el gobierno estatal “les de luz verde”, el retorno de los trabajadores va a ser escalonado para privilegiar su salud, por tal motivo, descartó que el 25 por ciento de la plantilla laboral regrese en próximos días.

Mani Cabrera aprovechó para mencionar que la empresa armadora ya está lista para regresar a sus actividades, puesto que desde que se anunció la emergencia sanitaria, a raíz del coronavirus, se incrementaron varias reglas sanitarias y más de 100 medidas como equipo especial, cubrebocas, sana distancia, transporte a medio cupo, gel antibacterial en todos los accesos, entre otras.

“Vamos a regresar de manera paulatina y escalonada, no va a ser en un sólo bloque, también, obviamente, cuando se confirme el regreso va a ser con todas las medidas de sanidad pertinente y en el regreso sabemos que regresarán primero las áreas de mantenimiento, los que verifican equipos, pero esto respetando lo que designen las autoridades sanitarias”, dijo.

Hasta el momento todos los miembros del sindicato siguen percibiendo su salario pese a este decreto y se han acordado unos pagos diferidos con la empresa para que no afecte económicamente a los empleados. “En la semana como tal los compañeros están percibiendo el 100 por ciento de su salario”.