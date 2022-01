Trabajadores de parroquia desconocen foto del Cuauh

YAUTEPEC. “Pero esa foto es en un lugar cerrado”, dice un trabajador de la parroquia La Asunción de María al observar la placa en la que aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres líderes de grupos criminales de Morelos.

La plaza está caliente. Hace unas horas, a unas cuadras de aquí, aparecieron otras dos narcomantas sobre las presuntas relaciones entre la clase política morelense y grupos de la delincuencia organizada. El miércoles fue en Oaxtepec y Cuautla, a pocos kilómetros de este municipio.

El hombre, de unos 55 años, asegura que ese cuadro de la Última Cena, esa mesa de madera labrada y ese “árbol de la vida” que se muestran como fondo de la imagen no están en esta iglesia, que resultó severamente dañada por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“Aquí todos los espacios, o están clausurados, o sirven como bodegas. Todo se apiló ahí después del terremoto. Puede ser que sea en la Casa Parroquial, pero esa también se cerró. También quedó muy dañada”.

Otro joven, también trabajador de la iglesia, mira la fotografía con detenimiento. Se rasca la cabeza y arquea la ceja izquierda. No reconoce el sitio. “No. Aquí no es. ¿Ya fue a la parroquia de Santo Domingo o a la de La Candelaria?”, sugiere a este medio que realizó un recorrido por la iglesia para verificar en dónde pudo tomarse la fotografía que hoy tiene en aprietos al exseleccionado nacional.

AFECTADA POR EL SISMO DE 2017

Desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017, todas las misas en la iglesia de La Asunción de María se han realizado en el atrio de este recinto católico. A partir de ese día, todo “lo público” se desarrolla en la pequeña carpa colocada en el jardín de la parroquia.

La nave central, el campanario, la cúpula central y las bóvedas están clausuradas luego de ese cataclismo. Sólo algunos cuartos oscuros y descuidados, la mayoría cerrados, son aprovechados por los pocos que laboran en este centro religioso.

De la pared blanca de donde cuelga una réplica del cuadro “La última cena”, del genio florentino Leonardo da Vinci –trabajado en madera, cartón o barro–, ni un sólo rastro.

“Lo público” en la iglesia de La Asunción de María es el atrio donde se montó la carpa para las misas al aire libre. También es el jardín central, delimitado por una vieja barda de piedra; los pasillos que conducen a la parte trasera de la parroquia, construida por la orden de los dominicos en 1567, y la capilla abierta, que fungió durante el dominio español para las homilías a los indígenas.

El calor aprieta a pesar de estar nublado. Un cura oficia una misa de bautizo. Siete feligreses aletargados escuchan al párroco.

En una de esas bancas, según la iglesia de Morelos, estuvo sentado el gobernador hace tres años y, cerca de él, también se encontraban tres capos del narcotráfico que luego lo abordaron para pedirle una foto.

Aquí, de acuerdo con el vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, se dio el “encuentro fortuito”, el 12 de diciembre de 2018, entre Cuauhtémoc Blanco y tres líderes de grupos criminales rivales que operan en el estado. Todo en medio de una homilía para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con el programa de la “Fiesta Guadalupana 2018”, de la iglesia de la Asunción, ese día hubo cuatro actividades: “Mañanitas a la Santísima Virgen”, a las seis de la mañana; “Celebración eucarística”, a las siete de la mañana; “Misa Panamericana”, al mediodía, y una segunda “celebración eucarística”, a las seis de la tarde.

Ningún medio reportó la presencia del gobernador a la fiesta religiosa.

De lo que sí hay registro es que ese 12 de diciembre de 2018 el mandatario morelense –apenas a 71 días de asumir el cargo– se había metido en uno de los innumerables escándalos en su carrera política: la realización de una misa en el patio central del Palacio de Gobierno para celebrar a la “Morenita del Tepeyac”.

En aquella ceremonia religiosa, Cuauhtémoc Blanco lució un traje color gris oxford y camisa blanca sin corbata. Horas después, en la Ciudad de México, durante una reunión de seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario llevaba el mismo atuendo, sólo que ahora con corbata de tonalidad vino.

Mientras tanto, en la foto de la polémica viste una camisa de manga corta a cuadros rojos con blanco y un pantalón de mezclilla color azul oscuro.

“El padre (Juan Alvarado, supuestamente en ese momento párroco titular de Yautepec) recuerda que en una ocasión, en una misa del 12 de diciembre, pues estuvieron ahí presentes. Pero él simplemente no sabía. Igual que no sabía qué personajes había ahí, más que el gobernador, que no puedes dejar de ver que es el gobernador”, dijo Toral Nájera el viernes en la Catedral de Cuernavaca.

Su fuente es el párroco Juan Alvarado, quien no estuvo presente en la rueda de prensa, y del que periódicos morelenses informaron desde agosto de 2018 había dejado sus actividades religiosas en Yautepec, es decir, tres meses antes de la reunión.