Reportan saturados refugios para migrantes en El Paso, Chihuahua

Las autoridades fronterizas en El Paso, en Chihuahua, liberaron a más de 100 migrantes cerca de una estación de autobuses del centro el domingo por la mañana. De acuerdo a los informes, todos los migrantes eran adultos solteros y fueron dejados antes del amanecer, alrededor de las 5:00 a.m.

La Casa de la Anunciación, lugar que recibe migrantes, confirmó la liberación en una declaración publicada en Twitter: "Casi 120 migrantes fueron liberados a las calles de El Paso a primera hora de esta mañana", se lee en la publicación. Por su parte el fundador y director ejecutivo de Annunciation House, dijo: "ICE sintió que necesitaban liberar a más refugiados de los que teníamos la capacidad de recibir, así que ahí es donde se dio la liberación en la calle".

Te puede interesar: Encuentran a 132 migrantes escondidos en un tráiler sobre la frontera Juárez-El Paso

Nearly 120 refugees were released to the streets of El Paso early this morning. Ruben Garcia said, "[ICE] felt that they needed to release more refugees than what we had the capacity to receive, and so there’s where you got your street release.” https://t.co/cLw5QCEMPx — Annunciation House (@AHouseElPaso) May 15, 2022

Justicia Condenan a 18 personas por secuestro de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Ante la situación, el gobierno municipal de El Paso lanzó un comunicado donde se señala que la ciudad y la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) ya trabajan desde meses atrás para atender la problemática de las olas de migrantes que podrían llegar a esta región.

El comunicado oficial del gobierno municipal señala lo siguiente:

"La ciudad de El Paso y la Oficina de Gestión de Emergencias se han coordinado y continúan coordinando con organizaciones locales sin fines de lucro, grupos comunitarios y agencias federales de aplicación de la ley de inmigración para abordar las preocupaciones actuales relacionadas con la liberación de migrantes en El Paso.

La preparación proactiva se activó hace varios meses en respuesta a posibles cambios en la política de inmigración a nivel federal, así como a los desafíos actuales de la pandemia de Covid-19.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Actualmente, las agencias federales han estado liberando a adultos solteros, la mayoría de los cuales son hombres, que están organizando su propio transporte a sus destinos finales fuera de El Paso. Nuestro personal sigue supervisando la situación fluida y está preparado para responder en consecuencia", puntualiza el comunicado.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez