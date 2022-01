Periodistas exigen justicia en Autopista del Sol por crímenes de colegas

Trabajadores de diversos medios de comunicación protestaron en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantías para la labor de los comunicadores, y que se esclarezcan tres homicidios de periodistas que se han registrado en las primeras semanas del 2022.

En grupo de comunicadores con pancartas en mano se apostaron en la caseta, sin afectar la vialidad, ni interrumpir el cobro del peaje, simplemente mostraron pancartas y repartieron volantes entre los usuarios de la vía.

En Guerrero se tiene un antecedente negro en el tema de violaciones a los derechos de libertad de expresión. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El reportero Jesús Saavedra Lezama, explicó que el 109 de enero de asesinó al director del medio digital “Inforegio”, José Luis Gamboa, en el estado de Veracruz y el día 17 del mismo mes al fotógrafo Margarito Martínez, en la ciudad de Tijuana, completa la lista la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada en Tijuana apenas este domingo 23 de enero.

Agregó que en el año 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó el asesinato de 8 periodistas en nuestro país, incluido uno de Guerrero, asimismo la desaparición forzada de dos periodistas de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Piden se esclarezcan tres homicidios de periodistas que se han registrado este año. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“El año pasado fueron 10 víctimas, este año en sólo un mes ya tenemos tres y si la tendencia se mantiene en habremos de tener un año mucho peor que el pasado”, señaló Saavedra Lezama.

Cuestionó que el Presidente de la República en su conferencia mañanera haya dicho que no se deben hacer juicios a priori y condenar de facto al ex gobernador Manuel Bonilla, con quien la periodista mantenía serias diferencias, de las que el presidente fue informado en viva voz de la comunicadora que públicamente le pidió ayuda y en su momento le expresó temer por su vida.

“Desde aquí le pedimos a López Obrador que así como pide no hacer juicios a priori, que él no se erija en juez o agente del ministerio público para exonerar al ex gobernador, que no lo proteja y permita que se haga justicia”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, expresó que en Guerrero se tiene un antecedente negro en el tema de violaciones a los derechos de libertad de expresión, y garantías para comunicar, incluso se tiene zonas de silencio en las que los medios de comunicación han sido agredidos por grupos delincuenciales para que no se mantengan informando, por ello la necesidad de exigir justicia, para los fallecidos, “que no se permita creer que asesinar un periodista no tendrá un castigo”.

Publicado originalmente por El Sol de Acapulco