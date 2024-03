Localizan con vida al periodista Jaime Barrera

El periodista Jaime Barrera quien sufrió un secuestro el pasado 11 de marzo, fue localizado con vida, confirmó su hija Itzul Barrera desde sus redes sociales.

"Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos", dijo.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco cofirmó que el comunicador cuenta con buen estado de salud. Del mismo modo, la dependencia afirmó que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Las primeras declaraciones de Jaime Barrera al canal 4 de Televisa pic.twitter.com/aK67Wsmqdr — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) March 13, 2024

El periodista Jaime Barrera confirmó que fue plagiado por su trabajo periodístico y liberado en un crucero de la colonia La Magdalena en Zapopan, Jalisco.

"No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Me lo dijeron. Quedan como advertencias, 'hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia'", dijo Barrera en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Detalló que durante los días que fue privado de su libertad estuvo en cautiverio, con los ojos vendados, manos atadas e hincado la mayor parte de tiempo y luego acostado.

"Estaba en un sitio donde no veía, con un poco de agua. Luego me llevaron a otro sitio y me dejaron en la entrada de Magdalena", narró Jaime Barrera luego de ser liberado.

¿Quién es Jaime Barrera?

El periodista Jaime Barrera Rodríguez desapareció el lunes 11 de marzo, en Zapopan, Jalisco, lugar en el que se desempeña en diferentes medios de comunicación. El reporte de su desaparición lo dio a conocer su hija, Itzul Barrera.

Jaime Barrera es un destacado periodista en Jalisco, es conductor del noticiero estelar de Televisa Guadalajara y columnista del periódico El Informador.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

También es fundador del noticiero Línea Universitaria en Radio Universidad, además de ser conductor de Con todo respeto, del Canal 44. Ha trabajado en otros medios de comunicación como el diario El Norte, Reforma y fue director editorial de Milenio Jalisco.

De la misma manera fue docente en el ITESO, la UNIVA y la Universidad Panamericana.

A través de su canal en la plataforma YouTube, realizaba entrevistas a políticos bajo el nombre #SinBarrerasConBarrera. Hace un año que no compartía sus entrevistas. Las tres primeras fueron con Pablo Lemus, Alberto Esquer y Clemente Castañeda.

Con información de Elizabeth Ibal / El Occidental