No tengo protección; activista Cecilia Flores desmiente a AMLO

La activista del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores, desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el Gobierno federal le está brindando protección ya que en varias ocasiones ha externado públicamente que teme por su vida.

Durante la rueda de prensa de este martes, López Obrador aseguró que tanto Cecilia Flores como su familia cuentan con protección, pero que ella por decisión propia dejó la Ciudad de México para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro.

“Son 11 miembros los que tienen protección, todos están aquí; y la recomendación que ha hecho Derechos Humanos es que estén aquí, que no se vaya a Sonora y ella decidió ir a Sonora, de todas maneras allá estamos pendientes, cuidándola y vamos a seguir cuidándola”, aseguró el presidente de México.

Gracias a la reportera que mencionó mi caso en La Mañanera. Para que le digan al pdte @lopezobrador_ que estoy en Sinaloa, es a @rochamoya_ a quién debe referirse, no a @AlfonsoDurazo. La seguridad completa la tengo apenas ayer, y que @A_Encinas_R @rosaicela_ no me han atendido. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

Asimismo, agregó que se le hizo la recomendación al gobernador, Alfonso Durazo, de que se le cuide, al igual que a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; a Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Ante estas declaraciones durante la mañanera, Cecilia Flores dejó en claro que lo anterior no es cierto.

Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente @lopezobrador_ . No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora @BeatrizGMuller sé que a usted la escucha. 🙏🏻❤️ — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

Comentó que para empezar se encuentra en Sinaloa y no en Sonora, por lo que la recomendación de apoyo debió de hacérsela al gobernador, Rubén Rocha y no a Alfonso Durazo.

Mientras que el secretario de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos ni siquiera la han atendido, menos cumplido con la instrucción supuestamente dada.

Somos mi hija Ceci, un señor de la tercera edad y yo quienes inspeccionamos el predio y cavamos. No pude conseguir la retroexcavadora para mañana. Pero no me rendiré. Ustedes me hacen sentir acompañada. ❤️ Les amo y les bendigo. pic.twitter.com/GJbyYz6MVW — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

A través de sus redes sociales, Cecilia Flores escribió que de primera mano le informa a López Obrador que no es una adversaria, ni una mala persona, sólo una madre desesperada en busca de su hijo.

Por último compartió un video mostrando las condiciones en las que trabaja actualmente para encontrar a su hijo en Juan José Ríos, Sinaloa.

