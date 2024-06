Mueren 2 mil gallinas por calor en Yucatán, afirman comerciantes de Campeche

CAMPECHE. La mortandad de gallinas a causa de las altas temperaturas en Yucatán, unas dos mil muertes diarias, golpea a comerciantes de Campeche porque depende en 90 por ciento de la producción yucateca de huevo, pollo y gallina, lo cual va a generar aumento de precios, informó el presidente de la Asociación de Locatarios de Campeche, Eduardo Mena Lara.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Sader) cataloga a Yucatán como el sexto productor nacional de huevo de gran calidad, produciéndose en esa entidad más de 87 mil toneladas anuales en promedio, equivalentes a alrededor de tres mil millones de pesos, así como más de 132 mil toneladas anuales de pollo, que representan alrededor de seis mil millones de pesos.

Mena Lara dijo que aunque las gallinas ponen más huevos en la temporada de calor, la misma temperatura las mata a falta del aire acondicionado que hoy se requiere en las granjas por las contingencias ambientales.

Por el calor, la venta de huevo y pollo cayó 70 por ciento en Campeche, y eso influirá en que en tres meses aumente el precio.

“En otros lados las granjas usan aire acondicionado, pero en Yucatán viven amontonadas, se asfixian. La mayoría de campechanos les compramos huevo, gallina, pavo y pollo. Eso va a crear desabasto y aumento de precio en unos meses”, dijo el líder de comerciantes.

Por su parte, el director general de Fomento Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Víctor Salinas Balam, explicó que en Campeche se produce “huevo fértil” que se usa sólo para la reproducción de aves en tierras de los municipios de Campeche y Champotón, pero no son de consumo, pues éste se genera en Yucatán, por un pacto entre empresas como Biomaster, Bachoco, Crío y Kaki, entre otras.

Eduardo Mena Lara, presidente de la Asociación de Locatarios de Campeche. Foto: José Landa / Corresponsal

“Las productoras se pusieron de acuerdo por razones de sanidad, para que en Campeche produzcan sólo huevo fértil, y en Yucatán huevo de consumo, pollo y gallinas. Aquí se concentra Biomaster y allá Bachoco, Crío, Kaki, pero es un tema de sanidad, no de falta de capacidad”, dijo el también ex delegado en Campeche de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Sader.

Foto: José Landa / Corresponsal

Mena Lara expuso a Organización Editorial Mexicana (OEM) que además de no contar con clima artificial, las gallinas ponedoras y los pollos viven en hacinamiento.

En las granjas de Yucatán están amontonadas las gallinas, y eso aumenta el daño por el calor porque las asfixia.





“Antes no hacía falta el aire acondicionado. Hace 60 años la temperatura más alta era de 28 a 30 grados, hoy son de hasta 50 y más”, agregó.

La reja de huevo actualmente en Campeche cuesta entre 70 y 72 pesos, a diferencia de hace tres meses, cuando valía de 80 a 90 pesos dependiendo del punto de venta.