"Nunca me llamaron": madre buscadora denuncia que tardaron meses en entregarle cuerpo de su hijo

En un foro celebrado este jueves en la Legislatura del Estado de Zacatecas, una madre buscadora denunció que el Servicio Médico Forense (Semefo), dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tardó ocho meses en entregarle el cuerpo de su hijo de 21 años, desaparecido desde noviembre. Su cuerpo había ingresado al Semefo ese mismo mes.

Virginia de la Cruz, madre del joven, aprovechó el foro de consulta ciudadana sobre la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) para expresar su denuncia, aunque el tema del foro era diferente. Señaló que había intentado sin éxito ser escuchada por diputados y el gobernador David Monreal.

Con lágrimas y evidente indignación, Virginia relató que su hijo desapareció el 2 de noviembre, y tras denunciar su desaparición, acudió al Semefo, donde dejó sus datos y se sometió a estudios de ADN para identificar y reclamar el cuerpo de su hijo. A pesar de sus repetidas visitas al Semefo en busca de información, no fue hasta la semana pasada que se enteró de que el cuerpo de su hijo había ingresado a ese lugar desde el 30 de noviembre.

"Mi hijo ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre. Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo. Pero nunca me llamaron. Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo, y nunca me dieron razón", denunció Virginia entre lágrimas y gritos. "Mi hijo no se drogaba, trabajaba decentemente. ¿Por qué nos tratan así? ¿Cuántas madres buscadoras están en la misma situación, arriesgando sus vidas mientras ustedes no hacen nada?".

Madre buscadora y ex policía

Virginia de la Cruz trabajó 25 años como policía preventiva en el municipio. "Salía con mi uniforme orgullosa y la gente me respetaba. Sé cómo se trabaja en esto, pero ahora todo es corrupción. Solo les interesa el dinero mientras las familias están destrozadas", lamentó.

Virginia mencionó que no tiene dinero ni para el novenario de su hijo, quien apenas fue sepultado, ni para su propio tratamiento médico, agravado desde la desaparición de su hijo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó en un comunicado que ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y, de encontrar responsabilidad u omisión, sancionar a los servidores públicos implicados.

Hay 952 cadáveres sin identificar

En junio, la Fiscalía reportó 952 cadáveres sin identificar en el Semefo, algunos ya inhumados en fosas comunes. De los cuatro panteones forenses en la entidad, el de "La Resurrección" en Fresnillo alberga el 58% de los cuerpos, y el resto están en los panteones de Guadalupe, "Jardines del Recuerdo" en Zacatecas, y el municipal de Jerez.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, una de las cuatro cámaras frías de la Fiscalía (cámara fría 1 en Zacatecas) estaba sobrecargada con 147 cuerpos, superando su capacidad de 100. Las otras cámaras frías tenían capacidades variables: la número uno de Fresnillo estaba vacía, la número dos de Fresnillo tenía 34 cuerpos y la número dos de Zacatecas estaba al 88% de su capacidad con 44 cuerpos.

Nota publicada en El Sol de Zacatecas