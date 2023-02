Gobierno de Durango interpondrá demanda por gastos de meningitis

“Nosotros estamos atendiendo un problema que no fue generado por nosotros, ni en los hospitales públicos”, por lo que el Gobierno de Durango interpondrá una demanda debido a todo el recurso que el estado ha gastado en la atención de los casos de meningitis micótica y que no estaba presupuestado, señaló el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Durante rueda de prensa, el mandatario estatal fue cuestionado por las acciones que pretenden iniciar los médicos en apoyo a su colega quien actualmente es procesado por ser uno de los presuntos responsables de los 79 contagios del hongo que a la fecha ha provocado la muerte de 35 personas, luego de que el pasado domingo fue vinculado a proceso por homicidio calificado al ser acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE), de ser quien transportó el agente causante a los hospitales.

Villegas Villarreal, aseguró que esta emergencia que hoy enfrenta Durango debió ser pagada por los dueños de los hospitales que se vieron involucrados, “el tema legal va caminando, es el principio de varias cosas que vamos a hacer porque no ha sido sencillo (investigar) algo que pasó hace cinco o seis meses”, comentó.

Dijo que son varias líneas de investigación las que se siguen en torno a este tema ya que va desde el instrumental, el medicamento, las instalaciones, etc.; por lo que ha sido un trabajo complejo que de a poco arroja resultados al descartar hipótesis.

Habló también de la presunta responsabilidad que tienen los verificadores y directivos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), al no haber realizado su trabajo de manera adecuada durante el proceso de inspección, el cual de haberlo hecho se hubieran evitado estas muertes.

“Ellos dieron los permisos para que estos hospitales abrieran en estas condiciones y el de la Coprised no tenía título, imagínense”, de ahí que aún falta un tramo largo por recorrer, “yo le quiero mandar un mensaje a las familias de que va a haber justicia, no nos vamos a detener, pero tampoco podemos culpar a alguien que no sea el responsable de esto”, dijo.

Señaló que de acuerdo con las investigaciones arrojadas también se les da la posibilidad de que se defiendan, pues forman parte de una investigación que está abierta, “no se ha terminado esto, pero tampoco la meningitis la hemos terminado”, dijo al explicar que la responsabilidad del gobierno es que no le falte nada ni a las pacientes, ni a las familias, mientras que la parte jurídica le toca a la Fiscalía.

