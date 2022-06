Familias de Sonora deben soportar temperaturas cercanas a los 50°C sin luz ni agua

Cada año, las familias que residen en las colonias de la periferia de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, que no cuentan con electricidad y agua potable, temen la llegada del verano pues deben soportar temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, incluso, algunas personas presentan complicaciones de salud.

En un recorrido efectuado por la colonia Topahue, ubicada al sur de la mancha urbana de la ciudad, se pudieron detectar a personas que viven en condiciones precarias, sin los servicios básicos, en casas elaboradas con materiales de desecho como cartón, madera, lámina y hasta pedazos de tela.

Las personas que pasan por esta situación coinciden al señalar que es sumamente complicado no tener “luz” porque, a raíz de eso, algunos miembros de sus familias, sobre todo los niños y adultos mayores, han presentado síntomas de deshidratación y golpes de calor, enfermedades que les resulta difícil tratar porque carecen de seguridad social y de recursos económicos para acudir a consulta con un médico particular, incluso, para comprar un suero.

SOBREVIVEN AL CALOR

Por su parte, Rosa Armida Chávez Rodríguez, platicó que desde hace un año vive en este sector de la ciudad donde no hay los servicios básicos, por lo cual ella, su esposo y su hijo de 9 años, optan por mojarse constantemente para evitar “acalorarse”, además duermen afuera y durante el día se la pasan bajo una sábana que colocaron en el patio para protegerse de los intensos rayos del sol.

“Aquí vivimos desde hace un año. Nos da miedo que llegue el calor, pero pues ni modo, qué le vamos hacer. No nos queda de otra más que aguantarnos. No tenemos luz, pero agua sí”, externó.

El señor Jesús Chaparro quien es originario de la Ciudad de México, desde hace cuatro meses vive en la avenida Jamaica B entre las calles 29 y 30, ya que, al llegar a San Luis Río Colorado para trabajar como albañil, rentó casa por poco más de dos años, sin embargo, por dificultades económicas tuvo que irse a vivir a un lote sin “luz” ni agua, en donde construyó una habitación de madera y plantó unos árboles para tener sombra, pero todavía no crecen.

“El agua la trae una pipa cada tercer día y la cuido mucho para que no se me acabe. La uso para lo más necesario como regar las plantas, bañarme y para lavar la ropa y pues también para los poquitos trastes que tengo”, dijo.

“La mera verdad sí es muy difícil vivir así, pero pues así nos tocó, ya hasta nos estamos acostumbrando. Lo que sí da más miedo son las víboras, arañas negras y montón de alacranes que hay por acá”.

Por otro lado, el señor Gildardo Rentería comentó que hace nueve meses adquirió un lote en esta zona de la ciudad en donde vivía con su familia, sin embargo, hace pocos días que su esposa y sus hijos decidieron irse a pasar el verano en una colonia donde sí se tiene electricidad y agua.





“Nadie aguanta este calorón. Uno se la tiene que pasar metido en la tina con agua, si no, no paras de sudar. En otros años me la he visto difícil por el calor, me mareo y me he quedado inconsciente, me he desmayado, siento que me zarandeo. Entonces, me recuesto, descanso y me tomo un suero y ya, me siento mejor y sigo con mi trabajo, con mis quehaceres”, puntualizó.

