Familias de texanas desaparecidas en NL acusan desinterés por parte del gobierno estatal

Familiares de las tres mujeres desaparecidas en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, denuncian desinterés de las autoridades para la búsqueda de las residentes en Texas.

Afirman que los primeros días hubo apoyo, se utilizaron drones y personal de la Fiscalia, pero ahora no hay respuesta y pareciera que han dejado el caso, dicen.

Este lunes, se cumplieron 16 días de la desaparición de tres mujeres procedentes de Texas. La última ocasión que tuvieron contacto con ellas fue el 25 de febrero en el municipio de China municipio a unos 100 kilómetros al oriente de Monterrey, sin embargo la autoridad solamente responde "sin novedad", ante el reclamo de los familiares.

Las hermanas Maritza Trinidad, de 47 años, y Marina Pérez Ríos, de 48, y su amiga, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53, no han sido localizadas ni tampoco la camioneta Silverado 1996 color verde.

Mientras tanto, los familiares que por razones de seguridad piden omitir su identidad, aseguran que la autoridad en principio, los primeros dos tres días se interesó en el caso. " Hoy hablamos, no dicen sin novedad, otras veces no nos contestan, ya perdieron el interés ", dice una mujer familiar de las hermanas Pérez Ríos.

"Hay un silencio marcado, poca o la misma información, y una frase negativa “sin novedades” que resuena como disco rayado a diario y que en nada abona a la tranquilidad de nuestras familias.

Agradezco, y mucho, desde el fondo de mi corazón a los medios de comunicación por difundir e insistir en el caso de desaparición de mis tías. Agradezco el sincero apoyo de reporteros, conductores, jefes de información y directores de Noticias; de amigos y conocidos.

"Nos hemos refugiado más en Dios y así seguiremos porque confiamos y creemos en su bendita bondad. A veces siento que es el único que nos escucha", afirma a su vez José Plata, quien en Facebook lamenta la situación.

"Mis tías Marina y Maritza y su amiga Dora, son madres de familia trabajadoras, luchistas, llenas de amor y voluntad. Se dirigían a trabajar. No sabemos donde estén ni con quien. Solo anhelamos tener noticias favorables lo más pronto posible.

Nos queda seguir compartiendo, difundiendo, orando y tocando puertas hasta donde nos toque alcanzar. Dios es justo, Dios está con ellas, no tengo duda. No nos rendimos hasta no ubicarlas mis queridas tías junto con su amiga.

Texanas pudieron entrar a territorio de bandas criminales

Las tres mujeres son originarias del municipio de Doctor Coss, Nuevo León, ubicado en la región fronteriza con Tamaulipas, una zona conserad "caliente" por el dominio de los grupos de la delincuencia organizada. Ellas tienen residencia estadounidense y habitan en Peñitas, una localidad cercana a McAllen, Texas.

Se dedican a la venta de diversos artículos en mercados en México, y el 25 de febrero salieron a las 5:30 horas para llegar a Montemorelos, municipio a unos 100 kilómetros de sur de Monterrey, y distante de Coss poco más de 122 kilómetros.

A las 6:30 horas tuvieron la última comunicación, pues iban en China, otra municipalidad aledaña; de ahí deberían ir por la carretera China a General Terán, pero se equivocaron de ruta y tomaron la Carretera China a Méndez, Tamaulipas.

La Fiscalía cree que tal vez se adentraron por equivocación en una brecha en territorio de Tamaulipas. En esas horas se había registrado un enfrentamiento de grupos armados en la zona.

"El tiempo no se detiene y debemos ir a su paso. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después y nosotros seguimos fieles a ti Dios y fortaleciendo nuestra fe, aunque a veces nos debilitemos. Solo te pedimos que las mantengas con bien, sanas y salvas. Y que las guíes hacia un pronto regreso. A mis primos, a mis tíos, deseo que la gracia de Dios los llene de energía para no desistir de esta búsqueda. Ni ellas, ni ustedes, ni nosotros estamos solos. Gracias, gracias, gracias por su gran apoyo en compartir", escribe Plata, en espera de que sean localizadas.