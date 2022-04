Ejidatarios liberan el palacio municipal de Atenco, pero continúan plantón

Los ejidatarios de Atenco que exigen que sus tierras sean desincorporadas del Área Natural Protegida (ANP), accedieron a liberar el Palacio municipal pero no a retirar el plantón que realizan en la explanada.

El inmueble fue cerrado a la 18:00 horas del miércoles y, tras permanecer 54 horas sin dar servicio a los usuarios, los ejidatarios finalmente lo liberaron los primeros minutos del sábado.

Te puede interesar: Quieren inyectar a Texcoco lo que no gastan en 183 áreas protegidas

Para entregar el inmueble exigieron una disculpa pública por parte de la alcaldesa Citlali Cruz Sánchez que aseguraron los había insultado.

“Sí les voy a pedir una disculpa, pero por qué no estoy de acuerdo en tener que hacerlo ante la situación donde no he cometido ningún error de verdad. Discúlpenme: no les voy a pedir una situación como tal porque no he cometido ningún error en ningún momento he generado una situación como tal. Aquí el acuerdo que tenían era con el gobierno estatal, si ustedes están rompiendo un acuerdo con ellos, esa es una situación que ustedes van a tener que corresponder", expresó la edil, quien arribó al palacio alrededor de las 23:00 horas acompañada por personal de su administración.

Durante la disculpa, la alcaldesa aseguró que en ningún momento violentó a nadie, o generó alguna situación de zozobra. Aclaró a los ejidatarios que nunca les comentó que era de su competencia generar una situación de decreto.

Sin embargo, la disculpa no fue satisfactoria y tras retirarse la edil sin recibir el inmueble, los ejidatarios determinaron continuar con el plantón.

#Flash | Por tercer día consecutivo un grupo de ejidatarios mantiene cerrado el Palacio Municipal de San Salvador Atenco para exigir al gobierno federal que desincorporen sus terrenos de la declaratoria como Área Natural Protegida (ANP) al Lago de Texcoco. (Vía: Fernando Solis) pic.twitter.com/hb8jmc22Mv — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) April 22, 2022

Previamente, un grupo de ejidatarios de las comunidades de Atenco, Nexquipayac e Ixtapan sostuvieron una reunión en el municipio de Texcoco.

Al encuentro para comenzar mesas de trabajo que duró alrededor de 4 horas estuvieron Miroslava Estevez Ibarra, directora de Gobierno General de la Región Texcoco, y Ramiro Rendón Burgos, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente 1.

Al término del encuentro, a las 20:00 horas los ejidatarios convocaron a sus compañeros a una asamblea informativa en la explanada municipal de Atenco.

En el lugar expusieron los términos de la reunión con los representantes de la Secretaría General de Gobierno, señalaron que una solicitud de las autoridades era la de entregar el inmueble al gobierno municipal como señal de buena voluntad.

¿Qué piden los ejidatarios?

Entre las peticiones, los ejidatarios solicitaron a las autoridades estatales que la alcaldesa Citlali Cruz Sánchez reconociera públicamente las 10 mil hectáreas que estaban en los terrenos del extinto aeropuerto de Texcoco y dejar fuera las 4 mil hectáreas donde aseguran se ubican sus parcelas.

Pidieron el no ejercicio de acción penal por los cierres de palacio municipal, de los bloqueos de la autopista Peñón-Texcoco y la carretera federal Texcoco-Lechería, del cierre de casilla en Tepexpan durante la consulta de la Revocación de Mandato y también solicitaron ser escuchados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#BloqueoCarretro

Carretera Texcoco - Lechería a la altura de #Atenco bloqueada por pobladores que protestan agresiones por parte de #Pinfra, fueron golpeados por intentar detener las obras en la autopista Peñón - Pirámides.

🚧🚧🚧🛑🛑🛑⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/BnQSHt48lG — Monitoreo - Seguridad Vial México 🇲🇽 (@Mon_SegMexico) April 21, 2022

Fue durante los primeros minutos del domingo que tras el retiro de la alcaldesa y luego de varios minutos de dialogar con los funcionarios de gobernación, los ejidatarios acordaron entregarles el inmueble.

Tras retirar las lonas, los ejidatarios permitieron que Javier Salas López, director de Gobierno Municipal, y Mario Antonio Peña Santana, director de Seguridad Pública y Tránsito, con ayuda de un esmeril retiraran los puntos de soldadura de las puertas de acceso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo-

Después de abrir la reja del acceso, los funcionarios municipales acompañados por los representantes de gobernación estatal dieron un recorrido al interior del inmueble para constatar que no había destrozos.

Finalmente, los ejidatarios pidieron al director de Seguridad Pública no retirar las mantas de la explanada cívica, ya que indicaron que continuará el plantón hasta que la alcaldesa no se presente y pida las disculpas que ellos exigen.

Nota publicada en El Sol de Toluca