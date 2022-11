Familiares y amigos despiden a Lidia Gabriela en su natal Tampico

Lidia Gabriela, quien perdió la vida al intentar escapar de un posible secuestro en la Ciudad de México fue despedida hoy con una misa de cuerpo presente por amigos y familiares, antes de ser sepultada, la llevaron unos momentos a su casa en Tampico.

“Gaby, como olvidar tu risa, Dios te recibe con los brazos abiertos”, es uno de los mensajes que amigos han compartido para la joven que el pasado primero de noviembre perdió la vida tras lanzarse de un taxi en movimiento.

Fue en la parroquia María Reina, ubicada en la zona norte de Tampico, donde los allegados a Lidia Gabriela se dieron cita para despedirse.

El cuerpo de la joven, que fue trasladado en un ataúd de madera, ingresó a esta iglesia, después de haber sido velado durante todo el día y noche de ayer en una agencia funeraria de la misma zona de esta ciudad del sur de Tamaulipas

A este sitio han llegado personas con flores y globos blancos que se utilizarán para despedir a la estudiante de 23 años cuyos restos fueron depositados en el cementerio municipal de la zona norte de Tampico.

La parroquia María Reina donde los allegados a Lidia Gabriela se han dado cita para despedirse. Foto: Alejandro del Ángel | El Sol de Tampico

Llevan a su casa a Lidia Gabriela por última vez

En su camino a este cementerio, la joven fue llevada por última vez a su casa, ubicada en la colonia Unidad Modelo, tras estar unos momentos en el domicilio, el cortejo retomó el camino para darle por din, el último adiós.

En el camposanto, un mariachi acompañó a la Lidia Gabriela hasta su último lugar de descanso, donde sus acompañantes conmovidos entonaron la canción “A mi manera”.

Lidia Gabriela, quien perdió la vida al intentar escapar de un posible secuestro en la Ciudad de México. Foto: Alejandro del Ángel | El Sol de Tampico

Caso de Lidia causa indignación y exigen justicia

La muerte de Lidia Gabriela, quien tenía 23 años de edad y era estudiante de la licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aunque residía en la Ciudad de México donde laboraba en una conocida empresa dedicada a la venta de cosméticos, ha sido publicada en medios de comunicación incluso internacionales.

De acuerdo con una publicación que compartió Diego Gómez, quien dijo ser hermano de Gabriela, los hechos ocurrieron la tarde del primero de noviembre cuando ella viajaba en un taxi.

“Se aventó de un taxi a 100 metros aproximadamente del metro Constitución sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Ella tomó el taxi en la colonia Las Peñas en Iztapalapa alrededor de las 17:00 hrs. Llegó al metro Constitución entre 17:10 y 17:20, el taxi no la quiso bajar arrancó muy fuerte por el carril de alta por lo que mi hermana se tuvo que aventar del taxi, estrellando su cabeza contra el pavimento y muriendo casi al instante”, relató David.

La familia y amigos exigen justicia. Foto: Alejandro del Ángel | El Sol de Tampico

Señaló que el conductor de la unidad se dio a la fuga y que hasta el momento se le está buscando.

“Cuando mi hermana se aventó, el chofer no se detuvo y siguió de largo, lo estamos buscando y recopilando todas las evidencias que podamos tener de él. Hasta el momento sabemos que conducían un Nissan Versa color blanco con Rosa y rines negros”, precisó.

En medio de la indignación y dolor, los seres queridos de Lidia Gabriela se despidieron de ella. Foto: Alejandro del Ángel | El Sol de Tampico

“¡Que la muerte de Lidia Gabriela no quede impune!.Si ustedes vieron algo, o creen que nos puedan ayudar con alguna información no duden en escribirme, se los agradeceré de todo corazón”, dijo Diego. Según el relato que también fue difundido por Alexis Garduño, novio de Gabriela, ella a gritos pidió ayuda, pero no la ayudaron.

“Pasó por el Oxxo que estaba en metro Constitución y pidió auxilio a la gente ya no se quería parar el chofer, muchas personas la escucharon pidiendo ayuda, pero desafortunadamente nadie pudo hacer nada”, aseguró.

Lidia Gabriela fue despedida hoy con una misa de cuerpo presente. Foto: Alejandro del Ángel | El Sol de Tampico

Diego explicó que el último mensaje de Gabriela fue para su novio a quien le dijo que el chofer del taxi había cambiado de rumbo y que le estaba cobrando de más..

En medio de la indignación y dolor, los seres queridos de Lidia Gabriela le dieron el último adiós en Tampico, de donde salió en busca de mejores oportunidades y ahora exigen justicia ante el terrible hecho en que perdió la vida.

