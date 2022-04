Denuncia intento de ataque Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora escribió a través de su cuenta de Twitter el momento en donde personas intentaron ingresar a su refugio de seguridad habilitado por Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México .

La líder del colectivo expuso que al momento activó el botón de pánico para llamar a las autoridades, pero estos tardaron en responder el llamado.

Ayuda, Estoy sola en mi refugio de seguridad por parte del @CMecanismo @SEGOB_mx y hace un momento unos jóvenes forzaron las cerraduras para entrar. Ya activé mi botón de pánico y quise dar parte al Mecanismo pero no responden. @A_Encinas_R @lopezobrador_ @SSPCMexico @eipdh — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) April 21, 2022

"Ya hice todo y no llega ningún elemento policiaco. Esta es la seguridad que tenemos los defensores de DDHH “protegidos”, que mientras muchos fanfarronean con guaruras, carros de lujo y privilegios por parte del Gobierno de México y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, otras estamos más solas que nunca.".

Ya llegaron te unidades de policía. Gracias a quienes se han preocupado por su servidora, estoy alterada pero bien. Bendiciones. 🙏🏻❤️ — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) April 22, 2022

Fueron aproximadamente 20 minutos después que Cecilia Flores Armenta dio a conocer que llegaron elementos policiacos y agradeció a todas las personas que se preocuparon por su integridad.

Hay que señalar que la líder del colectivo tuvo que solicitar apoyo al mecanismo de protección, ya que el pasado 20 de julio del 2021, Cecilia recibió una amenaza de muerte.

Siete días más tarde, la activista recibió otra amenaza a través de una llamada telefónica; estas circunstancias han obligado a Ceci Flores a pedir a líderes de los cárteles de narcotráfico, permiso para hacer búsqueda en campo y localizar a sus dos hijos desaparecidos.

Creyó haber encontrado a su hijo, pero prueba de ADN lo descartó

El pasado jueves 14 de abril, el grupo de Madres Buscadoras de Sonora llevó a cabo una exploración en la Costa de Hermosillo, donde localizaron un cuerpo, y la líder del colectivo señaló que podría tratarse de Marco Antonio, su hijo desaparecido.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, así lo expresó Cecilia Flores.

Fue hasta el lunes que la Fiscalía General de Justicia de Sonora comunicó que los restos óseos localizados en el kilómetro 5 de la calle 20 Sur por Cecilia Patricia Flores Armenta, no corresponden a los de su hijo, Marco Antonio.

La autoridad indicó que se realizaron pruebas de genética de ADN en el laboratorio CIF, donde se obtuvo un resultado negativo. Cabe señalar que esta es la tercera vez que la madre y activista recibe un llamado para informarle sobre el paradero de su hijo.

"Y yo lo encuentro, pensando que es mi hijo y no lo es, entonces me tengo que tranquilizar, tengo que agilizar los trámites para que hagan la prueba de ADN para ver si hay compatibilidad conmigo, igual si no es mi hijo, será uno de los miles de hijos que adopté en la búsqueda", aclaró.

Desde el 2015, Cecilia Flores realiza rastreos en campo en Sinaloa, cuando desapareció su hijo Alejandro Guadalupe, de 21 años de edad, en Los Mochis.

Luego de la desaparición de su hijo Marco Antonio, la mujer realiza búsquedas en el Estado de Sonora para poder localizar a su hijo, sin embargo no ha sido posible.









