Chihuahua contradice las cifras oficiales de Conagua

CHIHUAHUA. René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del estado de Chihuahua, aclaró que de acuerdo con los reportes de la Estación Hidrométrica del Conchos, que contabiliza las aportaciones al Río Bravo, del 25 de octubre de 2015 al 20 de septiembre de 2020 se han entregado 857 millones de metros cúbicos, equivalente a 46% de toda el agua entregada de México a Estados Unidos, cifra que contradice a la información generada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que menciona que Chihuahua solo ha aportado el 17% de agua entregada a Estados Unidos dentro del Tratado del 94.

“En la estación hidrométrica Conchos que está en el Río Bravo, debemos traer 857 millones de metros cúbicos del 25 de octubre de 2015 al 20 de septiembre de 2020, que equivale al 46% de lo ya entregado México a los Estados Unidos”, afirmó Almeida Grajeda.

En ese sentido, explicó que la Conagua publicó que a Estados Unidos se le debían 319 mm3, si se le descuenta a 2,158 mm3 que se deben entregar al 24 de octubre del 2020, desde el 25 de octubre del 2015, quiere decir que se han pagado 1,839 mm3. De acuerdo a la publicación de medios, pues se destacó que Conagua no ha dado esa cifra oficialmente.

“Si hemos entregado 839 mm3 a Estados Unidos, y a Chihuahua le han medido en la estación hidrométrica Conchos 857 mm3, equivale al 46% de lo entregado. Chihuahua ha aportado el 46% de lo entregado hasta este momento, reiteró.

Esta información se da tras la mega manifestación que se llevó a cabo el día de ayer en el municipio de Delicias, en donde líderes del movimiento por la defensa del agua convocaron a los cientos de ciudadanos que asistieron al mediodía en el círculo del reloj público, sitio de donde partió la manifestación hacia la presa La Boquilla.

El mitin tuvo la presencia de alrededor de 500 y 600 pobladores de diferentes estados del país que arribaron al centro cívico de la ciudad para mostrar su respaldo a la lucha iniciada por los productores agrícolas, pero más gente llegó después, incluyendo agricultores de los municipios de López, Villa Coronado y Namiquipa, así como representantes de medios comunicación con cobertura nacional.

Como si se tratara de una fiesta del Grito de Independencia, la mayoría de los presentes ondearon banderas patrias de diferentes tamaños y llevaban puestos sombreros vaqueros, mientras que algunos calzaron distintos distintivos como el de charro.

Seguiremos buscando de manera reiterativa el diálogoRené Almeida / Secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua

Poco antes de la conglomeración, un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló la ciudad, en tanto que algunas patrullas de la Guardia Nacional recorrieron las calles del Centro, lo que generó cierta inquietud entre los pobladores que se reunieron para apoyar a los agricultores.

Alexa Jiménez, representante del grupo de mujeres defensoras del agua, pidió un minuto de silencio en memoria de Yéssica Silva, la mujer victimada por elementos de la Guardia Nacional el pasado 8 de septiembre en Delicias. Después de esto la gente coreó varias veces “¡justicia, justicia!”, al mismo tiempo que palmeaban con las manos.

“El asesinato de “Yessi” es un hecho desgarrador, no sólo para sus hijos, para su familia, para su esposo, sino para toda la región, para todo un estado; Chihuahua está de luto, pero no podemos permanecer de brazos cruzados ante semejantes injusticias; se lo debemos a Yessi, se lo debemos a sus hijos, a su esposo, a su familia, y se lo debemos a Chihuahua. Que no caiga una gota más de sangre mexicana y que no caiga no una gota más de agua de nuestras presas; mientras estemos unidos hay esperanza para Chihuahua y justicia, es lo queremos”, expresó Alexa.

Por su parte, Martín Parga, asistente técnico de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), alertó que otro peligro se cierne sobre los agricultores: la nueva Ley General de Agua que se prepara en el Congreso de la Unión, y por la cual se pretende desaparecer la administración de los distritos vía ciudadanos, y dijo pone en riesgo los subsidios a la energía eléctrica y disminuye a cinco años el periodo de la concesión a los productores.

Por su parte, la periodista Beatriz Pagés dijo que “Los agricultores exigen la liberación de sus compañeros detenidos, el retiro de las carpetas de investigación; no aceptamos que se siga utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera con fines políticos, y se trata a los líderes de un movimiento justo, como si fueran delincuentes”. El mitin concluyó con la entonación del Himno del Estado de Chihuahua.





Con información de Saúl Ponce / El Heraldo de Chihuahua