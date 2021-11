Caravana migrante renuncia a la CDMX; convocan a otros grupos para viajar a Sonora

Irineo Mujica, líder de la Caravana por la Paz, la Justicia y la Libertad de los Migrantes llamó a todos los extranjeros varados en estados como Tabasco y Veracruz a reunirse el próximo 18 de noviembre en el municipio de Coatzacoalcos para partir rumbo al norte en un grupo que estima se conforme por al menos 10 mil caminantes.

El mensaje fue difundido a través de un video de la cuenta de Twitter @Oscarelblue y en él Mujica afirma que el grupo conformado por tres mil migrantes que salieron de Tapachula el 23 de octubre, ya no se dirige a la Ciudad de México sino al estado de Sonora.

Breaking: Oaxaca MEXICO. Leader of the caravan of 4000 Irineo Mujica says that they are going to the north border of Sonora that connects to Arizona and he will built a bigger caravan of 10,000. @AgueroForTexas @BenBergquam @GriffJenkins @RealAmVoice @AliBradleyTV @UNITE_USA_1st pic.twitter.com/qxhpyelxnb — Oscar El Blue (@Oscarelblue) November 9, 2021

“Estoy llamando a otra caravana en 10 días, en Coatzacoalcos. Ese grupo y este se juntarán en Veracruz porque […] nos han perseguido, nos han torturado y nos han engañado. Ahora no vamos a Ciudad de México, ahora vamos a la frontera norte”, afirmó.

Irineo convocó a todos los migrantes que están varados en Tapachula, Tabasco y Acayucan a reunirse en 10 días en Coatzacoalcos para integrar a los demás grupos de migrantes con la Caravana por la Paz, la Justicia y la Libertad de los Migrantes.

“Si yo personalmente tengo que ir por ellos, saldré a traerlos y nos vendremos como podamos a encontrarnos con esta caravana”, sentenció.

Caravana arriba al Itsmo

Hoy por la mañana, el contingente integrado por tres mil extranjeros de al menos 11 nacionalidades al municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec, en el Itsmo de Tehuantepec.

Ante la llega masiva de extranjeros, las autoridades de salud estatal activaron el Plan de Atención en materia sanitaria, con el fin de identificar y atender de manera oportuna a personas enfermas con cuadros sospechosos o probables de padecimientos transmisibles que pongan en riesgo el bienestar de la población local y extranjera.

En días pasados, varios municipios se negaron a recibir a los migrantes como medida de precaución por el Covid-19.

Se prevé que los migrantes se queden varios días en Tapanetepec en espera de reunirse con la caravana que, de acuerdo a Mujica, saldrá en próximos días de Veracruz para salir en un solo grupo.