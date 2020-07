Armadoras de San Luis Potosí afirman no habrá despidos

SAN LUIS POTOSÍ. Aproximadamente un 15 por ciento de las empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí, que están relacionadas al sector automotriz, están comenzando a hacer ajustes en sus plantillas laborales en un 10 por ciento, debido a que el panorama económico para éstas aún no es muy claro, ya que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en sus mercados.

Lo anterior lo señaló el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien aclaró que aunque se realicen ajustes no necesariamente quiere decir que tenga que haber despidos en las plantas, sino que probablemente se detenga momentáneamente la contratación de personal.

Sociedad Volkswagen de Puebla retoma producción

En ese sentido, explicó que las empresas primero analizan la rotación de personal que tienen, en algunos casos cuando se desocupan vacantes deciden no reponerlas por el momento; otros optan por ya no ampliar las plantillas de trabajo, y también hay quienes pueden considerar adelantar jubilaciones, dependiendo del tiempo que lleven laborando sus empleados. Ya como último recurso, las empresas considerarán si es necesario o no dar de baja a algunas personas.

“Muy especialmente en el sector automotriz no hay una certeza para poder hacer una planeación exacta, pero ya algunas empresas comenzaron a revisar sus números y ya hay quienes ya empezaron a ajustar sus plantillas laborales y hay quienes todavía están aguantando, pues están en espera de tener más información de la condición de sus inventarios, la diversificación de clientes y su grado de dificultad para poder obtener personal”, expresó Pérez Castillo.

Este pronunciamiento se suma al del pasado fin de semana del presidente del Clúster Automotriz en San Luis Potosí, Alejandro Veraza, quien aclaró que la regla del nuevo T-MEC que establece que el 40 por ciento del valor de los vehículos deberá producirse en zonas donde se ofrezcan salarios de al menos 16 dólares por hora, no significa que forzosamente las empresas automotrices tengan que ajustar los sueldos de sus trabajadores, ni mucho menos que tenga que haber un aumento salarial generalizado en México.

No obstante, consideró, el reto principal de esta regla será precisamente eso, hacer los cálculos de los salarios y del costo laboral.