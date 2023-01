Anuncian reconstrucción de la Línea 2 del Metro en Monterrey

El gobierno de Nuevo León anunció que reconstruirá la línea 2 del Metro, y rehabilitará las 2 y 3.

"Prácticamente vamos a reconstruir la Línea 2, va ser una línea nueva que tenemos que hacer a la mayor celeridad porque la estación Universidad queremos que funcione cuanto antes para todos los que van a la Uni", dijo el gobernador Samuel García.

Abraham Vargas, director de Metrorrey, complementó que al diseño original se le detectaron daños en las trabes que deberán ser atendidos.

"El problema es de diseño, hay que corregir la deficiencia en los 168 capiteles, son generalizadas. No sólo es el problema de diseño, sino también en las trabes", explicó el funcionario, quien añadió que se abrirán 30 frentes de trabajo.

Y el gobernador Samuel García reiteró que "La Línea 2, trae un problema de diseño desde que se creó. Hemos contratado al mejor despacho del mundo en materia de ferrovías, acompañado de escuelas de arquitectos e ingenieros de Nuevo León, y ya me dieron un dictamen final que concluye que hay que cambiar los capiteles".

También anunció que se realizarán trabajos de mantenimiento en las Líneas 1 y 3.

"La 1 y la 3 van a requerir mantenimientos importantes porque durante muchos años no se les metió mano, queremos que estén listas y den seguridad y movilidad a la gente", aseguró.

El propio mandatario estatal supervisó los trabajos de las columnas de la Línea 1, que llevan un 45 por ciento de avance y deben concluir el 24 de febrero próximo, con una inversión de 11.8 millones de pesos, y aseguró que la próxima semana se informarán los avances.

El Gobernador señaló que en noviembre del año pasado se pagaron, como adelanto, 2 mil millones de pesos para que estén los vagones listos para las nuevas líneas del Metro.

Desde hace más de un mes fueron cerradas cinco estaciones de la línea dos al detectarse varios daños por falta de mantenimiento, según aseguró el gobierno del estado.

Por otro lado, dio a conocer que se alista el mejoramiento y embellecimiento del Río Santa Catarina.

“Le he pedido a todo el equipo que tiene que ver con Infraestructura que me hagan un plan para reconstruir, embellecer y hacer un espacio público en las áreas del lecho donde no se afecte el cauce”, refirió.

Además, señaló que también se proyecta la remodelación del río desde el Parque La Huasteca hasta la avenida Israel Cavazos en Guadalupe.