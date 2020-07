No hay denuncia por secuestro masivo en Puerto Vallarta: Fiscalía de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El fiscal Gerardo Octavio Solís informó que ni en Jalisco ni en Guanajuato existen denuncias por el secuestro de varios turistas guanajuatenses en Puerto Vallarta, la semana pasada.

Solamente confirmó la agresión a balazos en contra de uno de los turistas, quien murió cuando recibía atención médica en un hospital privado.

“Desde el día de los hechos hemos trabajado en la investigación de este homicidio y desde luego en la búsqueda de personas desaparecidas por la posibilidad de que exista. Pero también es importante mencionar que en Jalisco no tenemos, hasta este momento, ninguna denuncia de ninguna persona desaparecida. Me confirmaba el fiscal de Guanajuato que en aquella localidad tampoco tienen denuncia de desaparición. Entonces no la tenemos aquí, no hay una denuncia desaparición en Guanajuato”, explicó.

Sociedad

El fiscal detalló que el grupo de guanajuatenses, entre 13 y 14 personas, salió de la carretera León-Lagos en una caravana conformada por camionetas pick up y todo terreno.

"Algunos se conocían entre sí de tiempo, otros sólo de nombre o apodo", apuntó.

En el convoy y venían cuatro vehículos tipo racer, dos camionetas pick up con remolque, y dos vehículos tipo sub hicieron paradas en Ameca, en Mixtlán, Mascota y San Sebastián del Oeste.

"No lo hicieron de una manera inmediata en todos los puntos, dado que la mayoría de ellos tenían la intención de pernoctar, tomar alimentos, descansar y sus vehículos y revisar sus vehículos", detalló.

Para trasladarse se separaron en dos grupos. Uno de ellos llegó a la playa Boca de Tomates para consumir alimentos. El otro grupo estaba conformado por los vehículos todo terreno.

Los que se desplazaban en las camionetas pick up llegaron a Puerto Vallarta y estuvieron paseando por el Malecón. Posteriormente se comunicaron con sus compañeros que estaban en Boca de Tomates para reunirse y buscar el hospedaje que tenían previamente reservado.

La agresión a balazos en contra de este grupo se registró la tarde del sábado pasado cuando se desplazaban por calles del fraccionamiento Fluvial Vallarta, tal como lo informó El Occidental.

"Se le cierra el paso por una serie de vehículos, sobreviene el caos y empiezan a tratar de huir. Hay una serie de disparos. Una persona que herida en el lugar; otras personas logran huir: unas personas pie tierra y otras en vehículo. La persona herida fallece lamentablemente en el hospital", explicó.

Tras los hechos la Fiscalía del Estado aseguró varios vehículos.

A pesar de que no hay denuncias por la desaparición de personas en estos hechos, el fiscal Gerardo Octavio Solís indicó que esa hipótesis es parte de la investigación.

"No es un dato que estamos dejando de lado, es parte de las investigaciones en conjunto con el homicidio y el robo", declaró.

Agregó que hasta el momento ninguno de los integrantes de la caravana ha colaborado con su declaración ante el Ministerio Público "para la identificación de vehículos o probables responsables", explicó.

Por los datos que se tienen hasta el momento, no hay indicios de que las víctimas estuvieran relacionadas con alguna actividad ilícita o con algún grupo delictivo, señaló Solís Gómez.

A pesar de ello, dijo, se investiga la participación de un grupo de la delincuencia organizada como responsable de la agresión. "Por eso mencionaba que no está siendo investigado como un homicidio únicamente, sino que hemos agregado es ingrediente, de que puede estar vinculado alguna peligrosa celular de la delincuencia organizada".

El fiscal añadió que la persona fallecida fue identificada por un familiar cercano y se realizaron todos los trámites para la entrega del cuerpo.