Se reagrupa Viacrucis Migrante para seguir su camino y salir de Chiapas

Los migrantes congregados en la caravana denominada Viacrucis 2022, que salió el viernes de Tapachula, se reagrupan para poder continuar caminando por la carretera costera de Chiapas con el fin de llegar al centro del país y realizar su trámite migratorio para estar de manera legal.

Los migrantes que lograron escapar corriendo por caminos de extravío y el monte del operativos que implementaron los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), empezaron a llegar al parque del ejido Álvaro Obregón para reagruparse y seguir la travesía que iniciaron el viernes.

Luis Ángel, de Nicaragua, contó para Diario del Sur que pudo escapar del operativo que realizaron las autoridades escondiéndose entre el monte, en donde esperó hasta que entrara la noche para poder reunirse con el contingente que está en el parque de Álvaro Obregón.

“Yo recibí golpes y me agarraron las autoridades, pero me les escapé corriendo cuando se descuidaron, porque ya estaban a punto de subirme a un camión a donde subieron a varios migrantes”, expresó.

Aseguró que regresar a Tapachula ya no es una opción para los migrantes que salieron el viernes de la ciudad y se enfrentaron a las autoridades en dos ocasiones por no dejarlos seguir su camino rumbo al centro del país.

“Lo que estamos haciendo en este lugar es reorganizarnos, agarrar fuerzas y saber que vamos a hacer si las autoridades nos vuelven a querer detener por la fuerza de esta ciudad de la que queremos salir lo más pronto posible”, manifestó.

Amairani Gutiérrez, de Venezuela, mencionó que ella se reunió con el resto del contingente un día después, ya que se perdió a la hora de escapar del operativo sin saber qué rumbo tomó.

“Estaba espantada, no sabía qué rumbo tomar porque no conozco y la verdad sólo me encomendé a Dios para que las autoridades no me detuvieran, pero ya estoy de nuevo y vamos a seguir dando para delante”, narró.

Añadió: “Nosotros no venimos hacer perjuicio a México, nosotros únicamente queremos avanzar y lograr nuestro objetivo de ingresar a los Estados Unidos”.

Recalcó que los más de 250 migrantes que se encuentran en el parque de Álvaro Obregón ya dieron el primer paso que era salir de la "cárcel llamada Tapachula" y ahora nadie los detendrá hasta que consigan sus documentos para estar de manera legal en país.

Los migrantes confían en que más personas se unan al víacrucis que salió de Tapachula, ya que se espera la llegada del activista Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Frontera.

Luis García Villagrán e Irineo Mujica fueron los activistas que impulsaron dos caravanas de Tapachula el año pasado, las cuales llegaron al centro, así como al norte del país e incluso varios migrantes ya se encuentra en los Estados Unidos.

Hasta el momento, de manera extra oficial se pudo saber que las autoridades federales han logrado detener a 92 migrantes de los 500 que salieron de Tapachula el viernes.

