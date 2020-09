Son tiempos de unidad nacional y no de pacto fiscal: Adán López

VILLAHERMOSA. “Son tiempos de unidad nacional y no de revisión del pacto fiscal”, dijo Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, al bloque de mandatarios que decidirán el próximo lunes su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), luego de que en la última reunión de este organismo sus demandas no tuvieron respuesta por parte del gobierno federal.

En tanto, los gobernadores priistas de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México prefirieron no pronunciarse respecto a la ruptura de la Conago al ser cuestionados por Organización Editorial Mexicana.

López Hernández señaló que la revisión del pacto fiscal federal, principal demanda de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, puede esperar hasta finales del 2021 o 2022, ya que hacerlo en este momento “es una acción más política que otra cosa”.

Añadió que los señalamientos de los gobernadores que integran esa alianza, y en su mayoría de extracción panista, tiene fines electorales y la intención de hacerse de más dinero.

“No hay seriedad en el planteamiento; en realidad es una acción política pues vienen las elecciones y seguramente deben de querer más dinero. Hay que esperar que pase el proceso electoral, salir de la contingencia sanitaria y ver cómo reacciona la economía el próximo año”, remarcó el mandatario tabasqueño.

La Alianza Federalista la integran los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, quienes demandan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se apruebe un nuevo pacto fiscal.

MANDATARIOS TRICOLOR CALLAN

Los que no han querido tomar posición frente a la inminente fractura de la Conago son los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México.

Fayad Meneses se limitó a decir, mediante un comunicado, que no existen antecedentes de salida de miembros de la Conago desde que ésta se creó en 2002 y que para su disolución sea efectiva tendría que ser aprobada por unanimidad del total de los 32 miembros que la integran.

Minimizó la salida de 10 de sus miembros, pues recordó que los acuerdos requieren para su validez del voto de una mayoría calificada , es decir 22, por lo que si la Alianza Federalista abandona la Conago no se afecta su funcionamiento.

En tanto el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, dijo que no renunciará a la Conago. Añadió que no tiene problemas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni los quiere tener, por lo que no emitirá postura sobre el tema.

Los únicos gobernadores del PRI que han emitido su postura son el de Coachuila, Miguel Angel Riquelme, y el de Zacatecas, Alejandro Tello.

Riquelme, quien pertenece a la Alianza Federalista, dijo que en la reunión del próximo lunes revisarán en conjunto su permanencia en la Conago y se dijo respetuoso de lo que cada mandatario determine.

Mientras que el Ejecutivo estatal de Zacatecas, Alejandro Tello, ya no le ve futuro a la Conferencia Nacional de Gobernadores, y cree que sería un momento muy complicado para la agrupación si los gobernadores que hoy forman ese bloque denominado federalista salieran y ya no participaran, pues comentó que se vería debilitada, mermada y estaría en un predicamento. (Con información de Editoras OEM)