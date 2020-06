Presenta su renuncia el secretario de Desarrollo Económico de Durango

“He cumplido con la responsabilidad que Durango me ha encomendado y entrego esta encomienda con la frente en alto, tengan la certeza de ello”, dijo así el ahora ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ramón Tomás Dávila, al presentar su renuncia al cargo, por no encontrar las condiciones necesarias para continuar al frente de la dependencia.

La mañana de este martes 9 de junio, en conferencia de prensa conjunta con el Gobernador del Estado y la Secretaria de la Contraloría, Dávila Flores estableció de inicio que el comité de asignaciones de créditos del fideicomiso del fondo Durango ha sido relevado de toda responsabilidad, luego de que su actuación fue apegada a consideraciones estrictamente técnicas; “lo que reafirma nuestra prioridad de apoyar a las empresas a sobrevivir en favor del impulso a un mayor número de empleos y oportunidades de trabajo para los duranguenses”.

Bajo el argumento de no existir condiciones para el desempeño de sus funciones en SEDECO , esta mañana presentó su renuncia con carácter de irrevocable Ramón Tomás Dávila. Lo hace luego del escándalo suscitado por los préstamos del Fondo Durango, a funcionarios y familiares. pic.twitter.com/osGTQq5kER — Víctor Blanco Pinedo (@Victorablanco) June 9, 2020





No obstante, en su alocución, el ahora ex funcionario, subrayó que el hecho de que ciertos actores políticos cayendo en la tentación de poner sus intereses personales por encima de la sociedad, por cierto, falseando la información y haciendo señalamientos personales y completamente fuera de contexto, “me han obligado a reconsiderar la aportación que puedo hacer para contribuir en la administración estatal y con ello al crecimiento de Durango en lo futuro”.

Por lo tanto –asentó- al no encontrar las condiciones necesarias para continuar al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, he decidido, después de un profundo análisis, presentar la renuncia definitiva e irrevocable al cargo el señor gobernador a quién agradezco la confianza y el apoyo que siempre me ha otorgado para impulsar el desarrollo y para contribuir a posicionar a Durango en el mapa mundial.

Anuncia @AispuroDurango que el Srio de @SdecoDgo Ramón Tomás Dávila, se separó del cargo en medio del escándalo derivado del otorgamiento de créditos por la pandemia del Covid-19. Y qué la investigación la llevará @SECOEDDGO pic.twitter.com/O5ONiZymFq — Antonio Galvan (@AntonioGalvanA) June 1, 2020

Tomás Ramón puso en relieve la labor del gobernador, así como la convicción absoluta del mandatario en sus acciones diarias para que Durango sea un mejor lugar; “pude verlo de cerca trabajando a su lado durante casi cuatro años”.

A la vez, Dávila hizo votos porque el liderazgo del Ejecutivo logre conciliar las posiciones antagónicas que se han tomado en un asunto que debió tener un carácter estrictamente técnico y aseveró que es hora de sumar y con altura de miras, de frente a Durango y no permitir nunca más que los intereses políticos puedan estar por encima de los resultados en favor del bienestar de la gente, “esta visión no la podemos permitir nunca más”.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts