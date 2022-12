No son mis papás, yo no le pido permiso a nadie: Samuel García al Congreso local de NL

En la continuación de la guerra entre Samuel Garcia y el Congreso Local, el Gobernador les advirtió que no le pide permiso a nadie para salir, además, dijo, los diputados "no son mis papás".

Además, 23 diputados del PAN, PRI y sin partido lanzaron un "ya basta" al gobierno estatal y acusaron a Samuel García de ser un mentiroso y que afectaba a los ciudadanos al no publicar decretos.

En un evento, interrogado sobre la aprobación en primera vuelta de la reforma constitucional para que el gobernador solicite autorización al Congreso para viajar, éste puntualizó que no le pide permiso a nadie: "No son mis papás, yo no le pido permiso a nadie", contestó y declinó hablar más.

Te recomendamos: Samuel García, dispuesto a negociar, pero no con la Fiscalía y el presupuesto 2023

Líderes de partidos increpan a Samuel García

En rueda de prensa, las diputadas del PRI, Alinha Vargas, y Lilia Olivares, del PAN, ambas presidentas de las Comisiones Jurisdicciones que llevan procesos de juicio político o de desafuero contra Javier Navarro, Secretario de Gobierno, lo acusaron de mentir y de violar reiteradamente disposiciones legales.

"Nos preocupa mucho, y debe de preocuparle a todo Nuevo León, la capacidad y facilidad de mentir del Secretario, primero dijo que no publicaba los decretos porque dudaba de la autenticidad de la firma de la Diputada Ivonne Álvarez, pero aún así el mismo Secretario ya había publicado otros documentos con la misma firma, sigue mintiendo, porque él sabía que la firma es legítima", señaló Vargas.

"Navarro esconde también que realmente el Gobierno del Estado seleccionó qué decretos publicar y cuáles no, con lo que queda claro que el Secretario puso por encima del interés de Nuevo León su propia agenda, o sus caprichos o algo que va más allá de lo que nuestra lógica pudiera comprender", añadió.

Congreso local NL. Foto: David Casas | Corresponsal

Lilia Olivares acusó al Gobernador de ser un "lobo con piel de oveja", y aumentó la percepción del Gobernador sobre su incapacidad en la gestión y como actor político, más allá de una desconexión con los ciudadanos de lo que éstos realmente quieren.

"Hay funcionarios que se la pasan mintiendo, diciendo sólo lo que a su criterio es lo correcto, y es lamentable que por el incumplimiento del Secretario General, que no hace su trabajo, se agraven los problemas de seguridad, de movilidad y de inseguridad y violencia contra las mujeres", expuso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Desde el Congreso queremos lanzar un ¡ya basta!, ya basta de engañar al pueblo de Nuevo León, ya basta de salir con argumentaciones y cuestionamientos que no tienen un fundamento", expresaron en su postura los legisladores.