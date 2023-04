Del Moral promete trabajar en los rubros de agua, bacheo y seguridad en Ecatepec 

Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición "Va por el Estado de México", se comprometió a realizar obras de bacheo, suministro de agua potable, regularización de sus predios y trabajar en el rubro de la seguridad.

Fue minutos después de las 11:00 horas cuando la candidata acompañada por el Diputado y presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda y por Enrique Vargas del Villar, Diputado y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN arribó a la colonia Ejidos de San Cristóbal, primer punto de los tres que visitará en Ecatepec.

Una vecina del lugar, a nombre de los vecinos del Distrito 21 solicitó a la candidata que en caso de ganar las elecciones haya mayor seguridad, que regresen las escuelas y guarderías de tiempo completo para las mujeres que trabajan, así como la regularización de sus predios.

Durante su mensaje, la candidata se comprometió a realizar trabajos de repavimentación, la construcción de muros de contención para evitar los deslaves e inundaciones en las colonias asentadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe, y abastecimiento de agua potable.

“Si bien es cierto, el gobierno del estado no es el distribuidor final del servicio del agua, si es un mediador y si es coadyuvante en el servicio. Sí podemos trabajar en destinar más recursos en infraestructura hidráulica y rehabilitar los pozos para que llegue más agua a las familias de Ecatepec".

"Tendremos que trabajar llegando al gobierno, para que haya una autoridad municipal trabajando con el gobierno estatal y fortalecer un programa de bacheo permanente para que fluyan mejor las vialidades de Ecatepec”, dijo.

En cuanto al rubro de seguridad, Del Moral Vela señaló que la estrategia de abrazos no balazos, no ha funcionado y aseguró que habrá una política de cero tolerancia, indicó que será una gobernadora de territorio no de escritorio y que impulsará el programa del salario familiar con un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Durante su intervención, Creel Miranda pidió a todos los panistas el voto y apoyo a la candidata.

“Porque de aquí a la gubernatura, de aquí al bienestar del Estado de México, apoyemos a Ale para poder tener un estado en orden. No queremos a alguien que le pida el diezmo a los trabajadores y cancele las escuelas de tiempo completo".

"Queremos alguien que tenga experiencia y que venga a manejar los recursos del Estado de México con honestidad. Ale te vengo a decir a nombre de todo el panismo que estamos contigo, que venimos con todo que estamos para que tú triunfes como gobernadora”, concluyó el diputado.

