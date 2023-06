Delfina Gómez cierra campaña y ofrece escribir una nueva historia en el Edomex

En su tercer cierre de campaña, la candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, PVEM y PT, Delfina Gómez Álvarez aseguró que este 4 de junio ganará la "batalla maestra" y escribirán una nueva historia en el Estado de México con un gobierno y servidores públicos diferentes que sirvan a la gente y no se sirvan de ella.

En el municipio de Jilotepec convocó a lograr un triunfo contundente en la entidad y pidió a la ciudadanía no vender su voto, ni su dignidad, al tiempo de vaticinar que harán historia, pues terminarán con un sistema corrupto e indiferente que no sabe escuchar.

Entre gritos de "gobernadora", en la zona norte del Estado de México, una región fuerte para el Partido Verde, dedicó parte importante de su discurso a agradecer a la gente, a su equipo, a partidos y militantes y simpatizantes.

Delfina Gómez afirmó que logró visitar 125 municipios no sólo para tomarse la foto, sino para conocer las necesidades de la población, y después de la elección regresará para darles atención y seguimiento; así como a las peticiones en cada ayuntamiento y a las mil 500 propuestas que recibieron en los foros, pues garantizó que no se quedarán en el papel.

Afirmó que habrá una mejor historia con servidores públicos que sirvan a la gente y no se sirvan de ella.

"El Estado de México va a escribir una nueva historia, una nueva historia con un tipo de gobernanza diferente, una nueva historia de administración de recursos igualmente diferente y una nueva historia de servidores públicos que realmente sea para servir a la gente, que no sea para servirse ellos porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada".

Sostuvo que van bien, pero deben redoblar esfuerzos y llamó a salir a votar el domingo.

"Sí tenemos el triunfo, pero es importante arrasar, ya no se trata nada más de ganar, tenemos que arrasar para que efectivamente sea contundente este triunfo".

La morenista reiteró que es la oportunidad histórica de cambiar y pidió que no les vendan la idea de que no es importante un voto, pues es igual de importante el del más encumbrado, que el de una persona humilde.

Alertó que querrán comprar votos, pero pidió no vender la dignidad, pues les querrán ofrecer lo que no les han dado en seis años. "De verdad aguantemos" pidió y añadió que quienes hoy gobiernan no cumplieron y ni un tinaco, ni una despensa, ni dinero le dará a la ciudadanía tranquilidad, ni mejor servicio de educación, ni una mejora carretera, ni atención a campesinos.

"Por eso es importante de verdad aguantar, tener esa dignidad y dar una lección de dignidad, pero más que otra cosa darle una lección a nuestros hijos, a nuestros nietos que esta generación pudo hacer lo que muchas quisieron y que a lo mejor en su momento no se pudo: poder quitar ya a un sistema corrupto, a un sistema indiferente y a un sistema que no sabe escuchar".

Agradeció a los liderazgos de los partidos que la arroparon y aseguró que las y los mexiquenses quieren un mejor Estado de México.

Entre gritos de "es un honor estar con la mejor", Delfina Gómez resaltó que a pesar de lo que se ha dicho de ella la gente sigue confiando.

La secretaría general de Morena, Citlali Hernández advirtió que el 4 de junio sacarán al PRI del país, harán historia y el PRI no logrará cien años de gobierno. El tricolor, dijo, está por enfrentar la peor derrota de su historia, e iniciará el mejor momento del Estado de México.

Publicada originalmente en El Sol de Toluca