Coordinador de MC responsabiliza a AMLO del asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán

Guanajuato.- El senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón Alma Rosa Barragán Santiago ocurrido el pasado martes en un mitin en la colonia Manguitas, por su fallida estrategia de seguridad. Dijo que el próximo sábado se podría tener el nombre de la candidata a contender por la alcaldía de aquella.

“Señor presidente hágase cargo de la estrategia fallida de seguridad contra el crimen organizado, del que dijo se ha apoderado de muchos espacios en territorio nacional y el caso de Guanajuato no es la excepción, hacemos un enérgico llamado a que se proteja la vida de las y los candidatos de todos los partidos, porque el riesgo no es exclusivo de un solo partido político, el crimen organizado no distingue colores” señaló.

El coordinador nacional de MC continuó “aclaró nosotros no vamos aceptar ni aquí ni en ningún otros lado que se criminalice a ninguna víctima si la “respuesta” tradicional del gobierno, es más bien siempre una evasiva, es acusar que las víctimas tenían algún tipo de relación con la delincuencia organizada no le estamos haciendo un bien a nadie, nosotros lo que exigimos y lo decimos con todas sus letras, que se haga una investigación profesional e imparcial apegada al derecho y que se finquen responsabilidades y respuestas.

El senador Clemente Castañeda, dijo que desde Movimiento Ciudadano “nosotros no vamos aceptar ni aquí ni en ningún otro lado que se criminalice a ninguna víctima, si la ‘respuesta’ tradicional del gobierno, pues más bien es una evasiva, el acusar que las víctimas tenían algún tipo de relación con la delincuencia organizada, pues no le estamos haciendo un bien a nadie”.

Desde aquí exigimos y lo decimos con todas sus letras es que se haga una investigación profesional e imparcial apegada al derecho y que se finquen responsabilidades y respuestas.

Sobre una posible hipótesis de los hechos que le costó la vida a Alma Rosa Barragán Santiago, el coordinador nacional de MC, consideró que la labor no corresponde a nosotros como organismo político, las hipótesis sobre las razones es competencia de la Fiscalía, de quien deseamos resultados y, muy pronto.

Pero lo que sí podemos mencionar es un común denominador con el candidato Abel Murrieta Gutiérrez que fue asesinado el 13 de mayo, durante un ataque armado en un acto proselitista en el municipio de Cajeme y el de nuestra candidata de Moroleón, es que eran candidatos que estaban punteando en las preferencias y que si tenían condiciones de ganar en sus municipio. Y había una posición frontal y enérgica contra la delincuencia, el crimen organizado y en favor de la seguridad pública.

Y que si la delincuencia organizada ha ganado terreno en el país y el estado de Guanajuato no ha sido la excepción.

A decir del coordinador estatal, Rodrigo González, dijo que se espera para el día de sábado, tener definido el nombre de la candidata que contenderá por la alcaldía de Moroleón, desde la dirigencia nacional y en lo estatal ya se analiza.

Sobre si la boleta llevará impreso el nombre de la candidata, González recordó que estas ya están impresas y que más que sea un tributo a la persona de Alma Rosa Barragán, aseguró.

Del ataque armado ocurrido el pasado martes en un mitin en la colonia Manguitas , es un reflejo un claro reflejo de descomposición y barbarie en que estamos viviendo. “Ni una candidata o candidato más asesinado, lo decimos fuerte”, finalizó Clemente Castañeda.