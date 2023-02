Alejandra del Moral apuesta por un proyecto de unidad y no de confrontaciones

Tras indicar que el próximo 4 de junio estará en juego el futuro del Estado de México y del país, Alejandra Del Moral Vela, precandidata del PRI a la gubernatura estatal, apuntó que encabeza el proyecto de la unidad y no de las confrontaciones.

En las instalaciones del ex recinto ferial, y ante el ex gobernador Arturo Montiel Rojas; Ernesto Nemer Álvarez, ex secretario general del Gobierno estatal; Carolina Monroy Del Mazo, ex presidenta municipal de Metepec; Ana Lilia Herrera Anzaldo, delegada nacional del PRI y Fernando Flores Fernández, alcalde de este municipio, Del Moral Vela agradeció el respaldo de los metepequenses, quienes le apoyarán para obtener el triunfo en los próximos comicios.

Puede interesar: Alejandra Del Moral exhorta a militancia priista a defender a las familias mexiquenses

Durante este evento, al cual también acudió Manuel Cavazos, ex gobernador de Tamaulipas y Alejandro Ozuna, coordinador de precampaña, Alejandra Del Moral convocó a realizar una alianza con el pueblo.

Durante este evento, al cual también acudió Manuel Cavazos, ex gobernador de Tamaulipas; Heberto Barrera, ex diputado local y Alejandro Ozuna, coordinador de precampaña y en su momento de campaña, Alejandra Del Moral convocó a realizar una alianza con el pueblo.

Política Va por México busca impedir que Morena transfiera votos a partidos satélites

"Estamos en la búsqueda de un ejército de valientes, de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a defender lo que hemos hecho bien, porque somos la segunda economía más grande del país", manifestó.

En lo que fue uno de sus encuentros más numerosos con militantes y simpatizantes, hizo un llamado a los y las asistentes para que acudan este domingo a Texcoco a la Asamblea de Delegados y Delegadas para la designación de quien será el abanderado del tricolor a la gubernatura estatal.

"Este país nos necesita más que nunca, por ello los invitó a nuestra convención del próximo domingo, porque firmamos parte de un proyecto que no busca divisiones, sino la unidad", aseveró.

Asimismo, resaltó que esta precampaña les ha demostrado tres cosas: que la familia priista se encuentra unida, que juntos pueden ser la opción de miles de mexiquenses que no militan en ningún partido y que su dedicación ha dado sus primeros frutos.

Minutos antes de las 17:00 horas, hizo su arribo Alejandra Del Moral, ante porras, olas valientes y gritos por parte de los asistentes, los cuales indicaban ¡vamos a ganar!, ¡yo soy valiente!, ¡Metepec es valiente! y ¡arriba el PRI!, mencionó que el PRI inventó los programas sociales y es importante mantenerlos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"¿Quién inventó los programas sociales?, el PRI, y todos queremos que éstos sigan, y que le sigan ayudando a la gente. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien", puntualizó.

Finalmente, reconoció que no fue fácil construir la alianza con el PAN, PRD y Nueva Alianza, pero pudo más el interés por seguir apoyando a las familias mexiquenses.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca