Se disparan feminicidios; Guanajuato, con más casos de mujeres asesinadas

IRAPUATO. Guanajuato es el estado que más homicidios dolosos acumula en lo que va del año y registra además un aumento de 33 por ciento en los feminicidios, un delito que, de acuerdo con Ruth Quintero Pantoja, integrante del colectivo Guanajuato Feminista, es muy difícil que sea catalogado como tal, pues tienen que conjuntarse una serie de requisitos para que encuadre en este delito, de lo contrario queda como un asesinato más.

En Guanajuato, de los dos mil 860 homicidios dolosos que se han presentado de enero a octubre, sólo 16 se han encuadrado en la figura de feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sin embargo, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en su último informe sobre la violencia contra la mujer que con los datos que tenía procesados hasta septiembre, Guanajuato fue el estado donde más mujeres han sido asesinadas, con 339 casos registrados; no obstante, de esos 339 asesinatos de mujeres contabilizados hasta septiembre, sólo 14 fueron encuadrados en el delito de feminicidio.

“Es muy complicado que el asesinato de una mujer pueda ser clasificado como feminicidio. Hay casos por los que hemos peleado para que se cataloguen como feminicidio, pero no entran en ello y ocurre una revictimización: que si con quien andaba ese día de su muerte andaba chueco, que si la víctima era parte de un grupo delincuencial, que si consumía drogas, el chiste es que aunque hay 339 casos de mujeres asesinadas, apenas en 14 pudieron encuadrarse como feminicidio hasta septiembre", sostuvo la activista Ruth Quintero.

La integrante del colectivo Guanajuato Feminista aclaró que apenas sólo cuatro de cada 100 asesinatos de mujeres fueron clasificados como feminicidios, una cifra que parece fuera de toda proporción, porque hay muchas mujeres que fueron asesinadas por su condición de mujeres y no por dedicarse a algo ilícito.

VIOLENCIA EN AUMENTO

A pesar de que hasta octubre se han registrado 16 feminicidios en Guanajuato, esta cifra ya es superior a la que se reportó de enero a octubre de 2019 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues en ese periodo hasta entonces iban 12 casos.

Hay otro dato que destaca: en 2020, salvo en mayo, en el resto de los meses del periodo de enero a octubre se ha presentado al menos un feminicidio en el estado, mientras que los 12 feminicidios que se cometieron en el mismo periodo de 2019, éstos se dieron en un lapso de cinco meses, pues en ese año en febrero se registraron cuatro casos, en julio tres más, en septiembre dos, mientras que en abril, agosto otro y octubre fue uno en cada mes.

En cambio, en lo que va de 2020, enero es el mes con más feminicidios reportados, con cuatro casos; le siguió septiembre, con tres; marzo y octubre empataron con dos casos cada uno, mientras que en febrero hubo un caso, en abril otro más, así como también uno en junio, uno en julio y uno más en agosto.

Los 16 feminicidios cometidos de enero a octubre en el estado de Guanajuato fueron registrados en 12 municipios, donde Celaya encabeza la lista, con tres casos reportados; Irapuato y León empatan con dos feminicidios cada uno, mientras que en Valle de Santiago, Tierra Blanca, Santiago Maravatío, Salamanca, Pénjamo, Ocampo, San Miguel de Allende, Acámbaro y Apaseo el Alto se registró un feminicidio en cada municipio.

“Esas cifras nos resultan confusas, nosotros hemos registrado casos de compañeras que estuvieron desaparecidas y las encontraron muertas y su asesinato fue por razón de género, estaban limpias, su certificado de defunción no presentaba drogas en su organismo, no salió con el novio, hay muchos casos de que un día salieron a trabajar y no regresaron y aparecieron muertas. Eso bien encuadra dentro de un feminicidio, pero en Guanajuato se sigue haciendo oídos sordos y ojos ciegos en cuanto a la violencia contra las mujeres”, señala Ruth Quintero Pantoja.

Metrópoli Marichuy, una vida arrojada al vacío

A nivel nacional, Guanajuato se ubica en el lugar número 16 en cuanto a feminicidios acumulados, pues en todo el país de enero a octubre se han contabilizado 777 asesinatos contra mujeres, cuando en ese mismo periodo del año pasado eran 768, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Estado de México se mantiene como la entidad con más feminicidios, con un total de 119, seguido de Veracruz, con 73; Ciudad de México, 64; Nuevo León, 57, Jalisco, 48, Puebla, 45; Baja California, 30; Chihuahua, 29; Morelos, 29, y Oaxaca, 28.