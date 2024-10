Fuertes lluvias causan afectaciones en viviendas de 600 familias en Campeche

Campeche. Las fuertes lluvias registradas anoche en la capital de Campeche causaron inundaciones que afectaron a unas 600 familias, principalmente en las colonias Cuatro Caminos y Huanal.

La directora de Protección Civil de Campeche, Guadalupe Rodríguez Chávez, señaló que hubo un "paso de agua natural" en Cuatro Caminos que se bloqueó por escombros a causa de obras de construcción, lo cual también afectó viviendas de la colonia vecina El Huanal.

"Normalmente el agua pasa por allí y se dirige hacia La Ría para desembocar al mar, pero esta noche no sucedió", indicó la funcionaria local.

Por lo que, agregó, "estamos monitoreando otras zonas de la ciudad para revisar que no haya obstrucciones (de los pasos de agua) para destapar los canales de agua poco a poco, gradualmente y no de golpe, para no afectar a otras viviendas en caso de que al liberar el flujo del líquido éste las inunde".

Algunas casa sufrieron afectaciones debido a las inundaciones. | Foto: Cortesía pobladores

Las autoridades municipales utilizaron maquinaria pesada para levantar escombros hasta lograr que disminuyeran las inundaciones.

Mientras que la Secretaría de Protección Civil (Seproci) estatal informó que varios vehículos y personal de la dependencia acudieron a las zonas afectadas. Además, explicó que las inundaciones se debieron a la circulación de alta presión que predominó en el Golfo de México, misma que interactuó con un canal de baja presión sobre su sector occidental y sur.

Aunado a la influencia de la onda tropical 30 que se ubicó frente a las costas de Quintana Roo, además de una afluencia constante de aire húmedo y cálido proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán.

Las regiones con más lluvia fueron oriente (Calakmul y Hopelchén), sur (Candelaria y Escárcega), norte (Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo), centro (Campeche, Seybaplaya y Champotón).

Ana María Rosas, habitante de la colonia El Huanal, comentó que “comenzó a llover temprano en la tarde, luego se calmó un rato, pero cuando regresó el aguacero, desde las cinco no paró hasta las nueve o diez de la noche".