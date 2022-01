Yautepec es atractivo hasta para la delincuencia

En los últimos años, el municipio de Yautepec ha sufrido varios episodios ligados a la violencia y el crimen organizado; se cuentan desde asesinatos, secuestros (incluyendo al propio ex alcalde Humberto Segura en 2017), detención de bandas delictivas y líderes criminales. Más recientemente, hasta supuestas reuniones entre organizaciones delictivas con funcionarios de alto nivel.

La razón, explica el actual alcalde, Agustín Alonso Mendiola, es que ese municipio se encuentra en un punto estratégico y turístico que parece agradar a muchos por “la bonhomía de nuestra tierra que hace que muchísima gente de todos los niveles lleguen a Yautepec, a Oaxtepec y a Cocoyoc. O sea que somos un punto muy importante y llega gente de todo tipo”.

Sobre la fotografía que el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se tomó junto a lideres criminales en la parroquia de San Agustín de Yautepec, el edil opinó que “a la iglesia yo he acudido como alcalde, como feligrés y no tenemos mayor opinión en contra, no sabemos qué fueron hacer. Me he sacado muchas fotos como político con la gente del pueblo, pero con la mayoría de la gente que conozco.

Además afirmó que existen algunas cosas que como autoridad se ignoran pues mencionó que al menos él no sabía quien era Esther Huitrón, alias “La Jefa”, detenida durante el mes de noviembre pasado en el poblado de Oaxtepec a quien las autoridades identificaron como líder criminal en Morelos.

Sin embargo, el presidente municipal, aseveró que, a pesar de todo ello, los niveles de violencia en Yautepec han bajado, aunque reconoció que se necesita contar con más policías, pues actualmente existen solamente 144 efectivos y lo idóneo sería contar con por lo menos unos 200 elementos preventivos, para tener cien por turno.

Incluso mencionó que el Ayuntamiento a su cargo esta dispuesto a refrendar el convenio de Mando Coordinado durante los próximos días, para que el Estado mantenga el control de la Policía en Yautepec, esto luego de haberse hecho algunas adecuaciones y destacó que “se esperaba que se firmara tentativamente el día 10, pero se pospuso. Y sí lo voy a firmar”.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo de enero a noviembre del año pasado, el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por delitos totales creció un 18.3 por ciento. Delitos como homicidio registraron, en ese lapso, un alza del 120 por ciento, robo a casa habitación 52 por ciento y robo de vehículo se elevó 6.8 por ciento.