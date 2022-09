Visibilizar violencia contra mujeres aumenta el número de denuncias

De acuerdo a las bases de datos generadas por Centros de Atención Externa y el Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres, se reporta un incremento notable de servicios de atención durante marzo, así lo dio a conocer Claudia Rivera Miranda, secretaria ejecutiva del Instituto de las Mujeres para el estado de Morelos (IMM).

Destacó que los reportes son variados y citó como ejemplo el mes de marzo, ya que en 2021 y 2022 despuntó ese mes en el número de mujeres que más se acercaron para pedir servicios de atención, lo cual atribuyen a que existe un mayor despliegue de información por el 8 de marzo, fecha que se conmemora el Día de la Mujer.

Señaló que en 2016 se levantó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la media nacional era de 66.1, es decir, seis de cada 10 mujeres habían vivido violencia. Para el 2017, siete de cada 10 mujeres estaban viviendo violencia y en el caso de Morelos se pasó de 6.4 mujeres a 6.9.

Claudia Rivera señaló que si se comparan los resultados de las diferentes ENDIREH con la del 2021, sin duda se ve reflejado un aumento de la violencia contra las mujeres en Morelos.

Atribuyó este aumento en las cifras a una visibilización de las violencias, y agregó que la misma encuesta nacional contrapuso en el centro de la discusión que aunque las mujeres identifican los tipos de violencia, se acercan menos a los servicios de atención debido a que aún se está construyendo la confianza hacia las instituciones.

"No creemos en las instituciones muchas veces, si no hay un acercamiento las violencias no se atienden".

Destacó que las violencias que más aquejan a las mujeres son la psicológica y la física, seguidas por la patrimonial en el ámbito familiar.

De acuerdo al reporte de los Centros de Atención Externa y el Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres, en este mes de agosto de 2022 sí hubo un descenso de casos reportados, ya que se recibieron 138 mientras que en el 2021, en ese mismo mes, fueron 267.

Agregó que en el 2021, al finalizar el año, habían atendido 2 mil 764 mujeres y en 2022 han recibido mil 744 reportes de auxilio en ocho meses.

Finalmente, Rivera Miranda señaló que en los meses de junio y julio estaban a tope los albergues de mujeres, y al no contar con espacio trasladaron a las víctimas a otros estados del país.

