Violencia crece entre las calles de Temixco

“La violencia ha crecido en la colonia Rubén Jaramillo (de Temixco) demasiado, ya no hay seguridad, lo que más se ha registrado últimamente son balaceras y muertes”, fue lo que dijo la señora Alma Edith Rivera Gutiérrez, sobre la serie de tiroteos registrados durante la noche de este miércoles entre civiles armados que dejó como saldo a un hombre herido y dos autos incautados.

“Yo escuché varias detonaciones de arma de fuego y la verdad si me asusté porque la verdad, nunca se había escuchado así de fuerte pues, pero desgraciadamente hay mucha inseguridad y la gente ya no salimos en la noche, nos metemos temprano a nuestras casitas porque la verdad ya no conviene salir de noche”, explicó la vecina de esta localidad.

Aseguró que sumado a ello, existe muy poca vigilancia en la zona, pues pocas veces se ven a policías patrullando la colonia, ya que solo cuando ocurren hechos delictivos aparecen los elementos preventivos de otra manera los delincuentes hacen de las suyas en total impunidad. Pero no solo la vida cotidiana de los habitantes se ha visto afectada, también los comercios han sufrido los estragos de la violencia que se extiende por toda esa localidad y áreas aledañas.

“Incrementó la inseguridad en la Rubén Jaramillo, en las zonas de comercio y algunos han sido en contra de los mismos vendedores, han habido robos hasta ataques en contra de nosotros”, dijo un comerciante de manera anónima por miedo a represalias, sin embargo, pidió que las autoridades puedan atender esta situación de manera urgente.

Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

Noche de tiroteo

Los disparos comenzaron a escucharse desde las 11:00 y hasta las 11:20 horas diferentes colonias, entre ellas 10 de Abril, Villa de las Flores, Estribo y Rubén Jaramillo en donde todo concluyó sobre la calle Mariano Matamoros, 5 de Mayo y Andrés Quintana Roo. En la primera vía la Policía localizó a un civil herido por arma de fuego, en posesión de un auto con reporte de robo y un arma.

Mientras que, por la mañana de este jueves, sobre la calle Andrés Quintana Roo, los vecinos descubrieron a primera hora un arma de grueso calibre debajo de una camioneta, presuntamente calibre 2.23 y un chaleco antibalas que fue abandonada en una jardinera.

Fuentes policiales aseguraron que este hecho estaría relacionado a una disputa entre el Cártel de Guerreros Unidos y Cartel del Noroeste que recientemente comenzó a tener presencia en la zona sur y ahora en la metropolitana.

Apenas el pasado 17 de enero, sobre la calle Salvador Allende de Temixco, un hombre fue atacado a tiros y perdió la vida frente a un comerciante y dos clientas de una frutería. Esa tarde, la víctima perdió la vida en el lugar y las compradoras resultaron lesionadas.









