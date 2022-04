Violencia contra la mujer rebasa al Estado en Morelos

Los 27 asesinatos de mujeres en Morelos registrados en sólo 102 días de este 2022, muestran que el Estado sigue siendo rebasado por la criminalidad contra este sector de la población y que las políticas públicas sólo se quedan en fotos o reuniones.

Tania Osiris Cabrera Fuentes, vocera de la “Red de colectivas feministas de Morelos” aseguró que la cifra también refleja que no hay coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos temas a pesar de todos los encuentros que se han sostenido en los últimos años.

“No sabemos ni qué presupuesto hay para el tema, si en verdad las instituciones lo solicita, dónde y en qué se traduce esto. El Estado y todas sus instituciones están rebasadas, no hay un una respuesta ante la ola de feminicidios, la violencia tiene al Estado totalmente rebasado; cómo es posible que no haya ninguna respuesta ante esto. No hay acciones y actos concretos. Faltan muchas órdenes de aprehensión y detenidos. No hay investigación de todos los casos”, aseveró.

La situación requiere, dijo, que se revise a fondo y con honestidad, cómo se está trabajando en el tema “porque hay muchas fotos en Twitter en donde se ven a muchos diputados y políticos de diferentes instituciones y dicen que están trabajando, pero no sabemos qué hacen”.

Sobre las investigaciones de los feminicidios y aquellos asesinatos de mujeres que no son catalogados así, muchos se mantienen olvidados, incluso las autoridades les piden a los familiares que sean ellos quienes investiguen por su cuenta, una situación que Tania calificó de lamentable.

“Piden a los papás y mamás de las víctimas que sean ellos quienes lleven testigos para que se puedan hacer cateos y ahí parecería que la población está haciendo más investigación que las autoridades, entonces se debe de destinar más presupuesto a estas áreas”, consideró sobre esos casos.

Durante el año pasado se reportaron alrededor de 90 asesinatos contra mujeres, pero solo alrededor de 30 fueron considerados como feminicidios.