Prisión a policías por presunta extorsión a un estudiante de la UAEM

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo vinculación a proceso en contra de dos policías de Cuernavaca por el delito de extorsión agravada en contra de un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En audiencia de casi 12 horas en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Xochitepec la jueza Alejandra Trejo Reséndiz resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva a José Geobany y José Rubén “N”.

De acuerdo con el testimonio de la víctima el sábado 11 de noviembre al circular en motocicleta por avenida Universidad él junto con un acompañante fueron detenidos por no contar con placas para circular, no portaban casco y no tenían la tarjeta de circulación.

Los oficiales le habrían pedido la cantidad de mil pesos, por lo cual realizaron una transferencia, pero de acuerdo con lo expuesto al darse cuenta que había más dinero le pidieron la tarjeta y el NIP para retirar el resto del efectivo, un total de 6 mil pesos.

La jueza otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación.