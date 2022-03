Vinculan a proceso a exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo vinculación a proceso por Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones, contra Jorge "N" ex secretario de Hacienda, Armando "N" ex tesorero general y dos ex servidores públicos más del Gobierno de Morelos, ya que presuntamente fueron coautores de los delitos mencionados, al tener cada uno distinto grados de responsabilidad en el detrimento al erario, por el pago de 21 millones 735 mil pesos a una empresa, por la compra de papelería, que nunca existió.

El viernes 18 de marzo de 2022 en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, un Juez dictó vinculación a proceso contra Jorge "N" al considerar que la la Fiscalía Anticorrupción presentó los datos de prueba suficientes para demostrar que fue él, en su calidad de Secretario de Hacienda, quién solicitó el pago millonario a favor de la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., para la compra de material de papelería, sin haber un contrato y sin que el material fuera entregado.

En tanto que, el ex tesorero general, en su momento fue quien autorizó los 76 pagos realizados en el 2017, a la empresa señalada; mientras que Jorge "N" ex subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda debía velar por el correcto uso del recurso y no lo hizo, al igual que Carlos "N" ex director General de Presupuesto y Gasto Público.

A solicitud de la Fiscalía, el Juez otorgó tres meses para el cierre de la investigación, y quedaron vigentes las medidas cautelares: firma periódica mensual y la prohibición de salir del país.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».





Información de la Fiscalía Anticorrupción









