[VIDEO] Comparecen titulares de seguridad y justicia en el Congreso

Los encargados de la seguridad en Morelos e impartición de justicia, comparecen este 16 de noviembre en el Congreso local, se trata del fiscal del estado Uriel Carmona Gándara; el comisionado estatal de seguridad de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el secretario de gobierno Samuel Sotelo Salgado.

Luego de iniciar la sesión y determinarse el quórum legal, los tres funcionarios estatales fueron introducidos en el salón de plenos, ahí rindieron protesta para conducirse con verdad.

El primero en tener el uso de la voz, fue el fiscal Uriel Carmona, quien lamentó que se haya llevado al ámbito de lo político el trabajo que realizan las 1600 personas que trabajan en la Fiscalía.

“Nosotros no tenemos ningún interés en el tema de lo político, por eso la Constitución establece la autonomía para que nos seamos factor de intereses políticos y económicos…la Fiscalía no se ha prestado a intereses de otros, no obedece al Gobernador, al Congreso y ninguna otra autoridad y menos de otro estado que ha vulnerado la soberanía de Morelos”.

Afirmó que la Fiscalía no conoce el dictamen de la necropsia (del cuerpo de Ariadna Fernanda) que hicieron en otro estado y no tiene facultades para hacerlo ni para criticarlo, pero sentenció que ellos tampoco lo pueden hacer con el procedimiento realizado en Morelos, esto en clara referencia a la Fiscalía de la Ciudad de México y de las declaraciones vertidas por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Todo esto que está pasando se basa en un dato inexacto, nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico que hicieron nuestras legistas…vamos a respaldar a nuestro personal forense hasta llegar a las últimas consecuencias jurídicas”.

El funcionario estatal señaló que ni la joven (Ariadna) ni su familia debieron ser objeto de un tema político por lo que dijo es lamentable lo ocurrido.

Agregó que la comisión que ha conformado el Congreso, para atender el tema de feminicidios y que también revisará el caso de Ariadna conocerá los el procedimiento que se realizaron y que aseveró ha sido impecable.

Celebró que se tengan detenidos en el caso de Ariadna y afirmó que en Morelos se seguirá con la investigación de los delitos que ahí se cometieron, como fue transportar el cuerpo de una persona por carreteras de la entidad y depositar un cuerpo sin vida en el territorio morelense.

Sin hacer referencia directa a la Jefa de Gobierno de la CDMX, el Fiscal se pronunció en torno a los señalamientos de posibles vínculos con los detenidos, en específico con Rautel “N”.

“Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo e indirecto, pasado o presente con los que protagonizaron este delito, esos señalamientos no tienen sustento, al parecer se trata de un tema de política”, sentenció el Fiscal.

Reiteró que no van a descalificar y criticar la actuación de la Fiscalía de la CDMX, al referir que serán los tribunales quienes revisen el actuar de los ministerios públicos y de los peritos de Morelos.

Al finalizar su intervención afirmó que mientras en Morelos “dejemos que nos confronten, que nos amarren navajas, que parece que hay pugna entre autoridades eso solamente es signo de ingobernabilidad y eso solamente lo aprovecha la delincuencia”.

Luego del Fiscal comparece en el Congreso el secretario de Gobierno Samuel Sotelo y posteriormente el comisionado de seguridad José Antonio Ortiz. Posterior a sus intervención se esperan los cuestionamientos de los diputados.





