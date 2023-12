Venta de pirotecnia está prohibida en Jojutla

El director de Protección Civil y Bomberos de Jojutla, Miguel Ángel Olvera Torres recordó a la población que la venta de pirotecnia está prohibida en el municipio.

"Aquí en Jojutla no hay permisos [para vender pirotecnia] ni para transportar, por lo que invitamos a que no lleven a cabo esas prácticas", señaló.

Olvera Torres aseguró que los comerciantes de Jojutla saben que no deben vender pirotecnia y comentó: "Nos hicieron caso en ese aspecto y obviamente que, si nosotros vemos que un comerciante tiene pirotecnia, se le va a pedir que la retire o la entregue a Sedena, para prevenir incendios".

Familias deben evitar el uso de pirotecnia

Por último, Olvera Torres hizo hincapié en las indicaciones del presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante de pedir a la ciudadanía evitar el uso de pirotecnia en esta temporada de fiestas decembrinas.

Además solicitó a las personas revisar los conectores de luz, con el objetivo de no tener casos de incendios por cortos circuitos: "Hay que revisar las instalaciones, no conectar todo en un solo contacto... no haya sobrecarga en un solo contacto. Revisen el estado de las instalaciones", sugirió Olvera Torres.