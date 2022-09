Vecinos de Vistahermosa en Jiutepec cumplen un año sin casa

A un año del desgajamiento del cerro de la colonia Vista Hermosa, en inmediaciones de la mina localizada en Jiutepec, vecinos que perdieron sus casas y terrenos se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno, pues aseguran tienen un año en el abandono.

Los habitantes del mencionado lugar indicaron que ni las autoridades estatales ni municipales hacen caso a sus demandas para dar solución a las más de 20 familias sin hogar derivado del derrumbe del 2021.

Aprovecharon que el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo salió de la sede del Ejecutivo para pedirle ayuda, pero se cansaron de gritar sin que el titular del Ejecutivo les prestara atención.

Cuando la gente de gabinete se marchó, los vecinos y miembros que integran el grupo Fuerza Vista Hermosa se pronunciaron al respecto desde el memorial de víctimas. Mónica Romero inició con el discurso y narró los hechos ocurridos el 28 de septiembre del 2021 y pidió que otro compañero concluyera la lectura que ya no pudo continuar.

Juan Hernández, al hacer uso de la voz, señaló que más 23 familias siguen sin tener un techo dónde vivir a un año del accidente, continúan habitando en propiedades que sus familiares les han prestado, por lo que exigen al gobierno federal acciones inmediatas, ya que aseguró que existen otras viviendas y predios inhabitables, de los cuales no se ha reconocido el daño, y l protección civil solo tiene marcadas como pérdida total esas 23 para reubicarlas, dejando a su suerte a otros vecinos.

“Solo les van a dar sus casas a los que la perdieron totalmente que son como 23 familias, pero a los que teníamos terrenos, no nos dicen nada, no he recibido nada, quiero que me paguen mi terreno, que me lo indemnicen, porque tiene una grieta en medio y está cuarteado parece como si le hubieran puesto dinamita” , describió Juan Hernández.

Otro de los motivos por los que se dieron cita en Plaza de Armas fue para invitar a los medios de comunicación en la conmemoración de los hechos ocurridos el 28 de septiembre del 2021, en punto de las 17:00 horas en la cancha de la Colonia Vista Hermosa.

