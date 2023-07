Afectados de Los Pilares se niegan a trasladarse al albergue

Después del colapso del muro que sostenía una parte del Panteón de la Paz en la colonia Los Pilares, las autoridades notificaron a los residentes en riesgo para que evacuaran el área. Sin embargo, muchos se niegan a hacerlo y optan por reconstruir en el mismo lugar.

Uno de ellos es el señor Juan Heriberto Rangel Díaz, propietario del terreno más afectado. A pesar de las condiciones precarias del albergue municipal habilitado en la ayudantía de Chipitlán, el señor Juan decidió regresar a Los Pilares y reconstruir una vivienda más pequeña sin los permisos de Protección Civil.

"Aquí es mi terreno, estoy tratando de construir un cuartito para no pagar renta", mencionó el señor Juan, quien explicó que, a sus 66 años, no tiene a dónde ir y que el albergue no ofrece las condiciones adecuadas para su comodidad y seguridad.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Los vecinos comparten la preocupación y argumentan que no se sienten seguros dejando sus pertenencias sin garantía de protección. Además, el albergue carece de capacidad suficiente para albergar a todas las familias afectadas, estimadas en alrededor de 100.

Juan Heriberto Rangel, dueño del predio que sufrió mayores afectaciones con el derrumbe del paredón en la colonia Los Pilares decidió volver a construir sobre el mismo lugar del siniestro, ya que es su único patrimonio y asume el riesgo de regresar

📹: Emireth Cossio pic.twitter.com/FyI38zbiuu — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 4, 2023

A pesar de la experiencia negativa de la única persona que aceptó el albergue, la ayudante municipal de Chipitlán, Concepción Valle, insta a los habitantes a reconsiderar su decisión y buscar refugio temporal.

El colapso en Los Pilares dejó dos viviendas destruidas y tres personas fallecidas el pasado 14 de septiembre de 2022,