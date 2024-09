Vecinos de Chamilpa denuncian presuntos abusos de la Guardia Nacional

Vecinos del poblado de Chamilpa en Cuernavaca denunciaron ser víctimas de presuntos abusos por parte de agentes de la Guardia Nacional, como robo a una tienda y la desaparición de un jóven por varias horas, así lo narró Armando Pacheco, uno de los afectados de esta situación.

Armando contó que los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad llegaron a su tienda, ahí los resguardaron a él y un conocido en su tienda. Presuntamente les quitaron el efectivo y sus teléfonos celulares.

“Llegaron, empezaron a amagar a las personas, les apuntaron con el arma en la cabeza, les quitaron sus cosas. A mí pues se metieron a mi tienda, metieron a un cliente, cerraron la cortina, apagaron las luces y a mí no me dejaron hacer nada, me estuvieron rodeando todos, y al final me dijeron que me fuera sino me iban a disparar, me iban a matar”, expresó.

Habitantes de Chamilpa denunciaron haber sufrido presuntas agresiones por parte de agentes de la Guardia Nacional



Asimismo, denunció que en su negocio sufrieron un robo por parte de los agentes



Mencionó que ante esto se fue del lugar y al regresar encontró que los agentes ya no estaban, su tienda estaba destruida y le faltaba dinero en efectivo y algunos productos como cigarros. Además de que él otro joven ya no estaba.

“Deje ahí todo, fui a pedir ayuda, regresé y ya se habían ido y eso porque escuché que estaban tirando balazos. Cuando llego está todo destruido, la caja registradora vacía, había un cofrecito dónde había guardado dinero de un refri que había vendido, eran cerca de 15 mil pesos, se llevaron cajetillas de cigarros, me rompieron cámaras de seguridad”, indicó.

Sobre el otro joven dijo que reapareció horas después pero aparentemente con lesiones en la oreja además de que dijo que “trae collarín, no pude caminar, con trabajos y puede hablar”.

Ahora de quién nos vamos a cuidar, ¿de los delincuentes o de la Guardia Nacional?





Protestan en la Paloma de la Paz

Armando y otras personas organizaron una movilización en la Paloma de la Paz, para exigir que la Guardia Nacional ya no entre a Chamilpa, sin embargo, al no contar con mayor presencia de personas decidieron suspender el bloqueo.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien hará la investigación correspondiente.